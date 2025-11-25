Fiat e Mopar svelano novità interessanti al Salone di San Paolo 2025

Mopar, il marchio di personalizzazione di Stellantis, e Fiat presentano al Salone dell’Auto un’accurata selezione di personalizzazioni che migliorano le prestazioni e la versatilità dei loro pick-up. I visitatori potranno vedere come la personalizzazione di fabbrica migliori comfort, praticità, stile e prestazioni attraverso questi esclusivi pickup dotati di accessori approvati.

Fiat Strada, Titano e Toro sfoggiano personalizzazione e versatilità esaltate dagli equipaggiamenti e dagli accessori Mopar

Creata dal Centro Stile Stellantis Sud America e pensata per chi vive tra la strada e il mare, la Fiat Strada Pipeline debutta come un modello dinamico e ricco di personalità. Basata sulla versione Ultra, la concept car presenta scritte in grigio opaco, tetto verde neon e dettagli che richiamano la bandiera Fiat e il nome di questa Strada. Inoltre, cerchi oscurati e pneumatici speciali XBRI 205/70 R15 Brutus T/A completano il look esterno del veicolo.

Il colore verde è stato incorporato anche in vari dettagli degli interni per evidenziare ulteriormente la versatilità del modello, e sono stati aggiunti pedali sportivi, una copertura del tonneau, tappetini e rivestimenti del cassone completamente neri, illuminazione ambientale e paraspruzzi. La tavola da surf integrata nel pick-up completa il concept di questo modello di tendenza, traducendo perfettamente lo stile di vita proposto per la Pipeline.

Un altro buzz truck presentato in fiera è il Titano Black by Mopar. Punto forte della sua prima presentazione pubblica, il pick-up è stato sviluppato sulla base della versione Ranch e progettato dallo Stellantis Design Center in collaborazione con Mopar Engineering. Enfatizzando il suo concept off-road, questo modello presenta sospensioni rialzate da 1,5 pollici, pneumatici 285/65 XBRI con cerchi da 18 pollici e applicazioni e decalcomanie esclusive. Il pacchetto include anche luci a LED su cofano, griglia e paraurti che, insieme allo snorkel, completano le capacità off-road del Titano.

Per offrire ancora più comfort ed estetica, questo camioncino è stato dotato di una serie di elementi quali un tettuccio elettrico, un caricabatterie wireless, un ammortizzatore del portellone posteriore, pedane laterali, roll bar, parafanghi allargati, cornici dei fanali posteriori, illuminazione interna e proiettore del logo.

Evidenziando raffinatezza e tecnologia urbana, il Fiat Toro City Volcano Azul Jazz ispira i clienti a personalizzare ulteriormente il proprio pick-up. Il modello è dotato di una copertura elettrica per il cassone, di una borsa e di un tappeto “easy-pull” per il cassone, che trasformano la carrozzeria del Toro in un bagagliaio intelligente. Le barre trasversali sul tetto aumentano la capacità di carico, mentre un roll-bar nero, un terminale di scarico, pedane laterali, pedaliera sportiva, tappetini con bordo rialzato e parafanghi anteriori e posteriori ne esaltano il look.

Oltre alle ispirazioni estetiche, concettuali e tecnologiche, alcuni degli accessori montati sui buzz truck sono disponibili per la vendita anche sul sito web Fiat (tramite “Crea la tua auto” e la scheda “Mopar”), sul canale ufficiale Fiat Mercado Livre e presso le concessionarie Fiat in tutto il Brasile, consentendo anche al pubblico di lasciarsi ispirare per “moparizzare” i propri pickup.

Gli accessori Mopar completano ulteriormente gli altri modelli Fiat presenti al Salone, sia sullo stand che nell’area dedicata ai test drive. La Fastback Abarth ne esalta la personalità con tappetini ricamati, tappetino per il bagagliaio, illuminazione ambientale, proiettori con logo e l’iconica striscia laterale rossa. La Fiat Fastback Hybrid aggiunge un tocco di raffinatezza con un tappetino lato guida con apertura per la batteria.

Durante il test drive, sarà disponibile una Titano Ranch dotata di caricabatterie wireless, ammortizzatore per il portellone posteriore, luce ambiente e proiettore con logo. Il modello è inoltre dotato di elementi di robustezza come parafanghi allargati e paraurti.

La Pulse Abarth e la Fastback Abarth sono disponibili anche con tappetini ricamati, proiettori con logo, illuminazione ambientale, subwoofer e tappetino per il bagagliaio; esteticamente, la Pulse è dotata di strisce laterali rosse e di una decalcomania sul tetto, mentre la Fastback è dotata di una striscia laterale bianca.