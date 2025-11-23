Nuova Maserati Spyder: la due posti estrema proiettata nel futuro

Sui social sta circolando un progetto capace di riaccendere il dibattito tra gli appassionati del marchio del Tridente. È la personale interpretazione della nuova Maserati Spyder immaginata dal creator digitale Angelo Berardino, che su LinkedIn ha condiviso la sua visione intitolata “La mia Visione – Maserati Spyder 2026”. Un’idea futuristica che guarda avanti senza dimenticare l’essenza analogica della guida pura.

Nuova Maserati Spyder: il nuovo render di Berardino conquista il web

Berardino immagina una Spyder estrema, radicale, proiettata nel futuro ma legata ai valori più autentici di Maserati. Non sorprende quindi che lo scenario scelto sia Modena, evocata come “officina dei sogni”, luogo simbolico da cui sembra prendere vita questa interpretazione della nuova Maserati Spyder.

La carrozzeria si presenta come una scultura fluida e aggressiva, modellata in un elegante Blu Opaco che valorizza le superfici sinuose. A catturare l’attenzione è poi il tetto in tela rossa, un dettaglio di forte personalità. Il sistema elettro-idraulico immaginato dal designer permette alla capote di scomparire completamente, rendendo il profilo dell’auto pulito, compatto e pronto alla massima espressione sportiva.

All’interno di questa ipotetica nuova Maserati Spyder regna la filosofia della “Purezza 2026”. L’abitacolo è rivestito in Alcantara blu con dettagli rossi, mentre il cruscotto rinuncia ai display panoramici di ultima generazione per abbracciare un’impostazione essenziale: nessun maxi-schermo stile “iPad”, solo strumenti funzionali, controllo diretto ed eleganza senza tempo. Una scelta che sottolinea la volontà di preservare il piacere della guida analogica.

Con questa creazione, Berardino offre una visione credibile, aggressiva e affascinante di ciò che molti vorrebbero davvero vedere come nuova Maserati Spyder. Un concept che, pur nascendo nel digitale, riesce a catturare lo spirito del marchio e alimentare i desideri degli appassionati. Chissaà che i dirigenti di Maserati per il futuro rilancio del brand di lusso di Stellantis accanto a vetture di sicuro affidamento come ad esempio una nuova Maserati Levante o una nuova Maserati Quattroporte non ipotizzino qualcosa di questo tipo.