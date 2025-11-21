Dopo 10 anni Alfa Romeo ritorna in Malesia con Giulia e Stelvio Veloce

Dopo oltre un decennio di assenza, Alfa Romeo è tornata ufficialmente sulle strade malesi, riportando quel mix inconfondibile di prestazioni e anima italiana sulla scena automobilistica locale. A guidare il rientro è DLSB Partners, un distributore indipendente e membro di Atlantis Motor Group, che ha deciso di scommettere sulla passione degli Alfisti locali.

Il ritorno segna un rinnovato impegno verso la soddisfazione del cliente che ama l’Alfa Romeo, un riferimento tricolore nel mondo. Verrà aperta la nuova Casa Alfa Romeo a Rhapsody Square, a Kuala Lumpur. Un centro 3S (vendita, assistenza e ricambi) destinato a diventare il punto di riferimento. L’impegno è quello di ricostruire una presenza che per troppi anni è stata solo un lontano ricordo.

Il marchio italiano fa il suo debutto con due moderni alfieri della rinascita recente. Parliamo dell’Alfa Romeo Giulia Veloce e dello Stelvio Veloce. Entrambi i modelli, che condensano 115 anni di tradizione e DNA sportivo, portano in dote il proverbiale equilibrio e la bellezza che ci si aspetta dal Biscione.

La Giulia Veloce monta un motore quattro cilindri in linea turbo da 2,0 litri, capace di erogare ben 280 CV e 400 Nm di coppia. Abbinata a un cambio automatico a 8 rapporti e alla trazione posteriore, raggiunge i 100 km/h in 5,7 secondi. La velocità massima è limitata a 240 km/h.

La Stelvio Veloce ridefinisce invece il concetto di SUV ad alte prestazioni, combinando l’anima di un’auto sportiva con la versatilità di una gran turismo. Stesso motore turbo da 2,0 litri e 280 CV, ma abbinato al sistema di trazione integrale intelligente Q4. All’interno, l’abitacolo offre rivestimenti in pelle di alta qualità, sedili sportivi scolpiti e un’area di carico flessibile.

Per celebrare degnamente il rientro, Alfa Romeo Malaysia coccola i nuovi proprietari con privilegi esclusivi. Il programma “La Bella Vita”, lo “Speed Dating” (esperienze in circuito) e l’Alfa Concierge (assistenza personalizzata). Anche i vecchi proprietari sono inclusi nel programma “Famiglia Alfa Romeo”, estendendo supporto professionale e ricambi originali.