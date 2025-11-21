Ram si aggiudica due dei tre posti finalisti per il premio North American Truck of the Year

Il Ram 1500 HEMI V-8 eTorque e il Ram 2500 Heavy Duty si sono aggiudicati due dei tre ambiti posti tra i finalisti del North American Truck of the Year (NACTOY) 2026. Una giuria composta da 50 giornalisti esperti della carta stampata e televisiva provenienti da Stati Uniti e Canada giudica il premio North American Truck of the Year, uno dei riconoscimenti più ambiti del settore. I migliori pick-up Ram di sempre hanno raggiunto la vetta grazie a un mix unico di prestazioni, raffinatezza e libertà di scelta per i clienti.

“Siamo orgogliosi di vedere Ram premiata da questo gruppo di professionisti del settore leader nell’opinione pubblica”, ha dichiarato Tim Kuniskis, responsabile dei marchi americani, SRT Performance, NA Marketing e Retail Strategy. “Il riconoscimento da parte di NCTOY sia del Ram 1500 HEMI che del modello Heavy Duty dimostra che la cultura dell'”ultimo decimo” che guida il marchio Ram sta dando i suoi frutti. Siamo qui per offrire ai clienti la libertà di scelta e i pick-up che desiderano, cosa che stiamo già vedendo negli showroom”.

Il 2025 segna il 32° anno dei premi NACTOY e la prima volta che Ram si è aggiudicata due posti tra i tre finalisti. Le due posizioni finaliste sottolineano l’impegno del marchio nel fornire modelli leader del settore con il valore, le capacità e la scelta richiesti dal competitivo segmento dei pickup. I pickup

Ram 1500 del 2026, alimentati dal motore HEMI V-8 eTorque da 5,7 litri, sono tra i modelli del marchio più venduti presso i concessionari. Oltre ai motori base V-6 e Hurricane SO e HO Twin Turbo, il leggendario HEMI V-8 è una delle quattro opzioni di propulsione per gli acquirenti di veicoli da mezza tonnellata.

La gamma Ram Heavy Duty del 2026 offre più tecnologia, potenza di traino e capacità che mai. Continuando a stabilire il punto di riferimento per il segmento, i Ram Heavy Duty offrono interni ai vertici della categoria, un’eccezionale qualità di guida e una resistenza senza compromessi, tra cui un’incredibile coppia di 1.075 lb-ft. di coppia dal leggendario Cummins turbodiesel a sei cilindri in linea da 6,7 ​​litri.

In tutta la sua gamma, Ram offre ora più opzioni di propulsori e allestimenti che mai, che vanno dal conveniente Black Express all’iconico Laramie, al lussuoso Tungsten e al Power Wagon, perfetto per ogni situazione. Nel 2026, Ram lancerà il primo Ram 1500 REV, un veicolo elettrico ad autonomia estesa progettato per rivoluzionare uno dei segmenti più influenti del settore e offrire una nuova scelta di propulsori ai clienti. Ricordiamo infine che ogni veicolo Ram è coperto dalla garanzia limitata America’s Best Full-size Truck and Van Powertrain di 10 anni/100.000 miglia, garantendo capacità e tranquillità.