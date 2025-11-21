Dopo 33 anni, Jeep ricrea l’iconica scena di Detroit al Salone dell’auto di San Paolo

Era il 1992 e il mondo dell’auto aveva gli occhi puntati su Detroit, dove quell’anno si teneva il Salone Internazionale dell’Auto degli Stati Uniti. Ed è lì che si è verificato uno dei momenti più iconici nella storia dei saloni dell’auto: la presentazione della Jeep Grand Cherokee. Il modello ha avuto un debutto trionfale, apparendo per la prima volta mentre saliva le scale della Cobo Hall frantumando il vetro del centro congressi. Un ingresso degno del successo che il modello ha riscosso nel corso della sua storia e che continua a riscuotere ancora oggi.
Questa volta, la Jeep Avenger è stata la star dell’iconica scena del 1992
E per onorare questa incredibile storia e mettere in risalto la rappresentatività e il DNA del nuovo modello, la casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha ricreato questa scena iconica al Salone dell’Automobile di San Paolo del 2025 con la Jeep Avenger, che arriverà sul mercato brasiliano nel 2026. Un modo per ricordare questo momento simbolico e unico, che solo il brand americano poteva ricreare con tanta passione e autenticità. Dopotutto, di Jeep ce n’è una sola.
Questa presentazione di grande impatto della Jeep Avenger al Salone dell’Automobile sarà ulteriormente amplificata, diventando un elemento centrale e distintivo dell’identità visiva di Território Jeep, lo stand dedicato al marchio. L’allestimento sarà progettato per catturare immediatamente l’attenzione dei visitatori e offrire un’esperienza immersiva che unisce tradizione e innovazione. Al centro dello stand sarà presente un pannello anamorfico 3D, capace di generare un’animazione dinamica e suggestiva che richiama l’iconico ingresso della Avenger.
Questo effetto visivo, studiato nei minimi dettagli, è ispirato alla lunga e prestigiosa tradizione del marchio ai Saloni dell’Automobile, dove la casa americana ha sempre saputo unire spettacolarità e storytelling di brand. Grazie a questa tecnologia avanzata, il pannello non solo enfatizzerà le linee e le caratteristiche del nuovo modello, ma trasporterà il pubblico in un’esperienza visiva unica, rendendo l’Avenger protagonista assoluto e simbolo del rinnovato spirito Jeep in un contesto innovativo e interattivo.
JEEP AVENGER QUEBROU TUDO O Jeep Avenger está com lançamento no Brasil confirmado para 2026. O SUV é baseado na mesma plataforma do Peugeot 2008, que também é a mesma do Citroën C3. Não por acaso, ele será fabricado em Porto Real (RJ) junto com os Citroën. No Brasil, o Jeep Avenger será um pouco diferente. São esperadas mudanças no visual, além do motor 1.0 GSE Turbo em sua versão híbrida leve 12V. O Avenger não vai tirar o Renegade de linha no Brasil.