Lancia Fulvia HF Coupé Ferrari: design iconico e spirito sportivo

Per chi non riesce a partecipare a Milano AutoClassica che si svolge in questi giorni a Milano, c’è comunque un motivo per sognare. Un render realizzato da Angelo Berardino e pubblicato su LinkedIn propone una visione moderna della leggendaria Lancia Fulvia HF Coupé Ferrari, fondendo il fascino storico del modello con il DNA prestazionale di Maranello.

Lancia Fulvia HF Coupé Ferrari è l’ultimo visionario progetto digitale di Berardino

Il progetto, totalmente virtuale e che ovviamente non ha nulla di ufficiale, immagina come potrebbe apparire la Lancia Fulvia HF Coupé Ferrari, combinando il design aerodinamico e raffinato della Fulvia con il cuore sportivo e le performance tipiche di Ferrari. Il risultato è un omaggio elegante e potente: la livrea blu profondo richiama la tradizione Lancia, mentre i fari tondi rimandano alle linee classiche, pur con un approccio moderno. Gli interni, rivestiti in Alcantara blu, offrono lusso minimalista e tecnologia avanzata, proiettando la cabina in un’esperienza sensoriale contemporanea.

Il corpo vettura appare scolpito, deciso e senza compromessi, pensato per chi conosce il valore della storia e della guida sportiva. Ogni dettaglio, dai passaruota aggressivi alle proporzioni armoniche, esprime chiaramente il carattere della Lancia Fulvia HF Coupé Ferrari, unendo l’eleganza del passato con le prestazioni moderne.

Il render di Berardino insomma è un vero e proprio invito a immaginare l’evoluzione possibile di un mito su quattro ruote. Anche per chi resta a casa, è l’occasione di apprezzare una visione contemporanea della Lancia Fulvia HF Coupé Ferrari, che stimola curiosità, emozione e ammirazione. Milano AutoClassica offre auto reali, ma questo omaggio digitale permette di vivere virtualmente l’emozione di guidare la storia, combinando eleganza, tecnica e sogni automobilistici senza tempo. Chissà se un domani Lancia che come sappiamo è in attesa di svelare la sua nuova Lancia Gamma, sarà capace di offrire ancora qualcosa di simile che faccia battere il cuore dei suoi fan e più in generale di tutti gli appassionati di auto.