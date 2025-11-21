in Citroen

Ami Buggy è stato eletto “Veicolo per il tempo libero dell’anno 2025” al Grand Prix Auto-Moto

Ami Buggy ha subito conquistato il pubblico grazie al suo design unico e al suo spirito avventuroso

Ami Buggy

Citroën è orgogliosa di annunciare che l’Ami Buggy è stato eletto “Veicolo per il tempo libero dell’anno 2025” dalla giuria editoriale della rivista Auto-Moto, in occasione del prestigioso premio Grand Prix Auto-Moto. Questo riconoscimento, che premia ogni anno i modelli più eccezionali del mercato automobilistico, celebra il carattere unico, audace e decisamente giocoso dell’Ami Buggy. Si tratta di un modello che incarna pienamente la visione di Citroën: una mobilità elettrica gratuita e accessibile a tutti.

Ami Buggy votato “veicolo ricreativo dell’anno 2025” al gran premio Auto-Moto 2025


Lanciato inizialmente in edizione limitata, prima di unirsi alla gamma Ami nel 2025, l’Ami Buggy ha subito conquistato il pubblico grazie al suo design unico e al suo spirito avventuroso. Il suo stile grintoso – senza porte né tetto, con roll-bar in metallo e capote in tela rimovibile – invita a godersi ogni viaggio in completa libertà.

Accessibile a partire dai 14 anni, 100% elettrico e ricaricabile in sole quattro ore da una normale presa domestica, Ami Buggy reinventa la mobilità urbana e suburbana rendendola semplice, gioiosa e sostenibile. Dal lancio di Ami nel 2020, sono state consegnate più di 84.000 unità in 18 mercati, a conferma del crescente interesse per questa nuova forma di mobilità individuale. L’Ami Buggy è disponibile a partire da 9.590 € nella versione standard e da 9.990 € per l’edizione “Palmeira”.

“Ricevere il premio Veicolo per il Tempo Libero dell’Anno è un meraviglioso riconoscimento del lavoro dei nostri team. Ami ha davvero creato il mercato della micromobilità elettrica, accessibile a partire dai 14 anni, e ne siamo orgogliosi. Cinque anni dopo il suo lancio, è già un oggetto iconico nel panorama automobilistico. Ami Buggy è una versione divertente che incarna perfettamente la filosofia Citroën: mobilità elettrica accessibile, innovativa, semplice e intelligente “, ha dichiarato Xavier Chardon, CEO di Citroën.

Citroën My Ami Buggy sold out
Citroën My Ami Buggy

Questo riconoscimento rafforza la posizione di Citroën come marchio impegnato, vicino ai propri clienti e costantemente alla ricerca di soluzioni di mobilità innovative e sostenibili, adatte ai nuovi utilizzi.

