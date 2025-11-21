DS Automobiles sostiene la settimana del cinema francese a Berlino

Fino a mercoledì della prossima settimana (26 novembre 2025), la scena cinematografica berlinese sarà interamente dedicata al cinema francese. Cinque importanti cinema d’essai della capitale tedesca partecipano alla “Settimana del cinema francese”. DS Automobiles supporta il festival in qualità di partner ufficiale. Il marchio premium parigino mette a disposizione degli organizzatori sei DS N°8. Le berline premium 100% elettriche saranno utilizzate come veicoli navetta per gli ospiti VIP.

Ieri sera, 20 novembre, si è inaugurata ufficialmente la “25a Settimana del Cinema Francese” al cinema Delphi Filmpalast, vicino allo Zoo di Berlino. Nei prossimi sei giorni, oltre al Delphi Filmpalast, anche il Cinema Paris nella “Maison de France” sul Kurfürstendamm, il Filmtheater am Friedrichshain, il Passage Kino a Neukölln e l’Arsenal nel City Kino Wedding proietteranno le ultime produzioni francesi.

DS Automobiles è partner ufficiale della “Settimana del Cinema Francese”. Gli ospiti degli organizzatori, l’Institut Français Germania e l’Università di Francia, potranno godere del comfort unico della DS N°8 durante i loro viaggi nella capitale tedesca. DS Automobiles metterà a disposizione degli organizzatori un totale di sei di queste berline premium completamente elettriche per accompagnare attori e altri ospiti VIP del mondo del cinema e della politica.

La “Settimana del Cinema Francese” presenta un totale di 31 film di tutti i generi, la maggior parte dei quali saranno proiettati in anteprima. Tra gli ospiti d’eccezione figurano i registi Lucile Hadžihalilović (“Cuore di ghiaccio”) e Thierry Klifa (“La donna più ricca del mondo”), nonché l’attrice Ella Rumpf (“Freud”). Oltre ai cinque cinema d’essai berlinesi, partecipano al festival altri 43 cinema in 25 città tedesche. Sono attesi oltre 13.000 visitatori. DS Automobiles accoglierà il pubblico al cinema anche con lo spot “I francesi vanno sempre troppo oltre”, in cui la nuova DS N°8 è protagonista.

“La Settimana del Cinema Francese unisce cultura, creatività e stile di vita francese, valori che definiscono anche il nostro marchio. Con la DS N°8 e gli spot pubblicitari proiettati prima dei film, possiamo dimostrare agli ospiti di questo festival speciale come l’eleganza parigina e la moderna mobilità elettrica si completino in modo unico”, ha commentato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato di Stellantis Premium Brands Germania.

DS N°8 stabilisce nuovi standard nel suo segmento grazie alla sua lunga autonomia, alla produzione europea (batteria inclusa) e a una chiara attenzione al comfort, all’eleganza e alla tecnologia. La berlina a cinque porte combina un design all’avanguardia con interni lussuosi e dotazioni di comfort di alta qualità. A seconda del modello, eroga fino a 257 kW (350 CV). DS N°8 FWD Long Range offre un’autonomia elettrica fino a 750 chilometri.