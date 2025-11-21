Citroën C5 Aircross trionfa ai Carwow Car of the Year Awards 2026

La nuova Citroën C5 Aircross si è aggiudicata il premio “Family Values” ai prestigiosi Carwow Car of the Year Awards 2026, aggiudicandosi il titolo per la seconda volta in due anni. Oltre a questa straordinaria vittoria, la Citroën C3 ha ricevuto anche un riconoscimento “Highly Commended” nella categoria “Urban Living”.

Citroën C5 Aircross vince nella categoria ‘Family Values’ ai Carwow Car of the Year Awards 2026

I Carwow Car of the Year Awards sono una vetrina annuale e una celebrazione del meglio che l’industria automobilistica offre agli automobilisti. La giuria di esperti di Carwow mette a frutto la sua decennale esperienza nei test automobilistici per mettere alla prova centinaia di veicoli, valutando ogni aspetto, dalle prestazioni alla praticità e alla convenienza.

La nuova Citroën C5 Aircross si è aggiudicata il primo posto nella categoria “Family Values”, riconosciuta dai giudici di Carwow per il comfort, lo stile e le dotazioni di alta gamma, il tutto a un prezzo competitivo e accessibile. Questa vittoria segna la seconda volta che la Citroën C5 Aircross si aggiudica il premio Carwow “Family Values”, dopo il 2024.

Mat Watson, Chief Content Officer di Carwow, ha dichiarato: “Sono da tempo un fan della Citroën C5 Aircross: la vecchia auto si è aggiudicata il primo posto in questa categoria ai premi del 2024 e il nuovissimo modello ne segue le orme con una meritata vittoria. La ricetta è semplice: la C5 Aircross è grande, comoda, elegante e di grande valore. Adoro il modo in cui le sue sospensioni morbide evocano l’atmosfera delle Citroën di una volta, pur essendo al passo con le ultime tecnologie e con un aspetto accattivante e futuristico”.

La Nuova Citroën C5 Aircross offre un’esperienza di viaggio confortevole per la famiglia, grazie al suo generoso spazio interno, all’ampio spazio nella seconda fila e al volume del bagagliaio che rimane invariato indipendentemente dal gruppo propulsore. Progettata per soddisfare tutte le esigenze, la Nuova C5 Aircross offre una scelta di diverse motorizzazioni elettrificate, tra cui un ibrido, un ibrido plug-in e due varianti completamente elettriche che offrono fino a 680 km di autonomia (WLTP) con una singola ricarica.

Nel frattempo, il conducente e i passeggeri possono godere di un ambiente davvero high-tech, con sospensioni idrauliche progressive, sedili Advanced Comfort e un cruscotto modernizzato dotato di un ampio, intuitivo ed ergonomico touchscreen “Cascade”. Ulteriori riconoscimenti sono stati conferiti a Citroën: alla nuova C3 è stato conferito il titolo Highly Commended nella categoria “Urban Living”.

La giuria di Carwow ha elogiato la nuova C3 per aver offerto un pacchetto ideale per la guida in città: dalle sue comode dimensioni compatte alle prestazioni divertenti ed efficienti garantite dal suo motore turbo a tre cilindri da 1,2 litri e 100 CV con un’entusiasmante trasmissione manuale a sei velocità. Veloce, elegante e facile da guidare, la nuova C3 è disponibile anche in una versione ibrida da 110 CV, che abbina il motore turbo da 1,2 litri a un motore elettrico da 48 V auto-ricaricabile, per una guida completamente elettrica a basse velocità: l’ideale per il traffico.

Sono disponibili numerose tecnologie di guida per aiutare i conducenti sulle strade trafficate della città, come le tecnologie di sicurezza avanzate, il freno di sicurezza attivo basato su video, il sistema di avviso di abbandono attivo della corsia, il rilevamento e la raccomandazione dei limiti di velocità e l’avviso di attenzione del conducente.

Mat Watson, Chief Content Officer di Carwow, ha dichiarato: “La Citroën ë-C3 completamente elettrica è stata molto apprezzata nella categoria Smart Spender lo scorso anno, ma è il nuovo modello a benzina che riteniamo ideale per la giungla urbana. Disponibile con motore a benzina puro e cambio manuale o con un scattante cambio automatico ibrido, le sue dimensioni compatte e la posizione di guida rialzata la rendono perfetta per le strette strade cittadine. Non vi costerà molto, né all’acquisto né al rifornimento.”

Greg Taylor, Amministratore Delegato di Citroën UK, ha dichiarato: “È un grande onore per Citroën avere non uno, ma ben due veicoli premiati ai premi Car of the Year di Carwow. La Citroën C5 Aircross, che si è aggiudicata per la seconda volta il premio Family Values ​​di Carwow, rappresenta il continuo impegno di Citroën nel realizzare veicoli pratici e accessibili, pensati per le moderne esigenze delle famiglie e che siano piacevoli da vivere ogni giorno”.

“Siamo inoltre estremamente orgogliosi di aver ricevuto un premio Highly Commended per la nuova C3 nella categoria Urban Living, dove gli esperti di Carwow condividono l’opinione dei nostri clienti secondo cui questa vettura compatta offre il massimo comfort della categoria, elevati livelli di specifiche standard e un valore eccellente, perfetto per la guida in città.”