Stellantis e Petromin: protocollo d’intesa per un progetto congiunto di produzione di veicoli in Arabia Saudita

In occasione dell’US-Saudi Investment Forum, il Ministero degli investimenti dell’Arabia Saudita (MISA), il National Industrial Development Center (NIDC), Stellantis e Petromin Corporation hanno firmato un Memorandum d’intesa (MoU) a quattro parti per valutare la creazione di un progetto di produzione di veicoli nel Regno dell’Arabia Saudita.

La cerimonia della firma ha avuto luogo il 19 novembre 2025 presso il John F. Kennedy Center di Washington DC. Questa collaborazione mira a rafforzare il partenariato economico tra il Regno dell’Arabia Saudita e gli Stati Uniti d’America. Questo Forum rappresenta una piattaforma strategica per rafforzare il partenariato economico tra i due Paesi ed esplorare nuovi orizzonti di investimento in settori cruciali, tra cui energia, tecnologia, servizi finanziari, infrastrutture e assistenza sanitaria. Offre piattaforme strategiche per lo scambio tra funzionari e leader aziendali sauditi e statunitensi, nonché esclusive opportunità di business matchmaking.

Questa firma strategica rafforza l’impegno del Regno nei confronti della Vision 2030 e la sua ambizione di diventare un polo regionale per la produzione avanzata e l’innovazione. Questa iniziativa congiunta valuterà la fattibilità dello sviluppo di un impianto produttivo per localizzare la produzione di veicoli commerciali e passeggeri, sfruttando al contempo l’iconico portafoglio del marchio americano Stellantis. Il progetto mira ad aumentare i tassi di localizzazione nel settore dei veicoli, contribuendo alla crescita e alla sostenibilità dell’industria automobilistica nel Regno dell’Arabia Saudita.

La cooperazione unisce i punti di forza complementari di ciascuna organizzazione, riflettendo la loro ambizione comune di creare un ecosistema automobilistico competitivo e sostenibile in Arabia Saudita. I loro ruoli in questa partnership sono i seguenti:

Ministero degli investimenti dell’Arabia Saudita (MISA) e Centro nazionale per lo sviluppo industriale (NIDC): queste organizzazioni forniranno supporto al quadro di sviluppo industriale, in linea con gli obiettivi della Vision 2030 dell’Arabia Saudita. Il loro obiettivo è la creazione di una solida catena del valore nel settore automobilistico per rafforzare il settore.

Ministero degli investimenti dell’Arabia Saudita (MISA): il Ministero è un’agenzia incaricata di regolamentare, sviluppare e promuovere gli investimenti nazionali ed esteri nel Regno dell’Arabia Saudita e di tutelare i diritti degli investitori.

NIDC: si impegna a sostenere lo sviluppo industriale del Regno sfruttando le proprie competenze tecniche e operative per potenziare e sostenere le industrie nazionali, promuovendo al contempo un ambiente favorevole agli investimenti industriali. Si concentra sui settori ad alto valore identificati nella Strategia Industriale Nazionale, in particolare il settore automobilistico e della mobilità, dove l’NIDC mira a trasferire tecnologie automobilistiche all’avanguardia al Regno, attrarre e sviluppare investimenti di qualità e costruire un’industria automobilistica avanzata e sostenibile, in linea con la Vision del Regno .

Petromin: in qualità di fornitore leader di soluzioni di mobilità nel Regno, Petromin è un potenziale investitore nell’iniziativa e attingerà alla sua vasta conoscenza del mercato e alla sua competenza operativa per supportare il progetto.

Stellantis: una delle principali case automobilistiche a livello mondiale, assumerà un ruolo guida nella localizzazione della produzione di veicoli passeggeri e commerciali, rafforzando il proprio impegno nella produzione regionale e nelle soluzioni di mobilità elettrificata. L’azienda punterà su una profonda localizzazione, sull’elettrificazione e sull’autosufficienza regionale, garantendo che i veicoli siano prodotti localmente per soddisfare le esigenze locali.

Questo protocollo d’intesa segna un importante passo avanti nella partnership tra Stellantis e Petromin, rafforzando ulteriormente il loro impegno congiunto, attuato tramite un accordo di collaborazione commerciale all’inizio di quest’anno, per stabilire una forte presenza industriale nel Regno.

Sua Eccellenza il Dott. Abdullah Al-Dubaikhi, Vice Ministro degli Investimenti del MISA, ha dichiarato: ” Ci congratuliamo con i nostri partner per la firma del MoU che apre la strada a una partnership di investimento distintiva, che riflette l’attrattiva del Regno come destinazione leader per gli investimenti globali e rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi della Vision 2030 del Regno nel settore industriale. Il MoU con Stellantis, uno dei maggiori produttori automobilistici al mondo, e in collaborazione con uno dei leader del settore privato automobilistico del Regno, Petromin Corporation, conferma il successo degli sforzi del Regno – rappresentati dal Ministero degli Investimenti (MISA), dal Ministero dell’Industria e delle Risorse Minerarie (MIM), dal Centro Nazionale per lo Sviluppo Industriale (NIDC) e da altri stakeholder rilevanti – per aumentare i flussi di investimenti diretti esteri in settori promettenti, primo tra tutti il ​​settore manifatturiero automobilistico. Come Ministero degli Investimenti (MISA), affermiamo il nostro pieno impegno a fornire tutto il supporto e gli strumenti necessari per questa partnership e a superare qualsiasi sfida per garantirne il successo e la sostenibilità ” .

Saleh Al-Solami, CEO di NIDC, ha dichiarato: ” Il nostro obiettivo è costruire un polo produttivo regionale con solide capacità di fornitura. Questa partnership tra Stellantis e Petromin accelera questo obiettivo, combinando la tecnologia globale con la forza del mercato locale. In NIDC, trasformiamo le partnership in un impatto industriale concreto localizzando la produzione, potenziando i fornitori locali e avviando una produzione sostenibile nel Regno”.

Sua Eccellenza Amr-Al-Dabbagh, Presidente e CEO di Al-Dabbagh Group, ha dichiarato: “Petromin Corporation è profondamente impegnata a sostenere la Vision 2030 del Regno e oltre. Siamo orgogliosi di essere tra i principali pionieri nella guida della produzione e dell’industrializzazione automobilistica nazionale in Arabia Saudita, in partnership con Stellantis e i suoi marchi di fama mondiale. Questa collaborazione porterà al Regno tecnologie, competenze, sviluppo delle risorse umane e dimensioni di livello mondiale, rafforzandone la posizione di futuro polo regionale per l’innovazione e l’eccellenza nel settore automobilistico”.

Samir Cherfan, Chief Operating Officer di Stellantis Middle East & Africa e Global Head of Micromobility, ha dichiarato: “Questo protocollo d’intesa rappresenta un passo strategico verso la costruzione di un’industria automobilistica pronta per il futuro nella regione MEA. Stellantis si impegna a investire nelle competenze locali e a offrire libertà di scelta ai clienti, supportando al contempo le ambizioni industriali e il grande potenziale di crescita della regione”.

Si prevede che il progetto genererà opportunità di lavoro, rafforzerà le catene di approvvigionamento regionali e stimolerà la crescita delle piccole e medie imprese. Sostiene inoltre la visione del Regno di diventare un centro per la produzione avanzata e l’innovazione.