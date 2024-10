Stellantis sospende la produzione a Detroit

Stellantis ha comunicato che la produzione al Detroit Assembly Complex di Jefferson sarà sospesa dal 28 ottobre al 1° novembre 2024. La decisione segue i recenti licenziamenti di settembre, che hanno visto il taglio di centinaia di posti di lavoro entro il 1° ottobre, rappresentando un cambiamento importante nelle attività dello stabilimento mentre l’azienda affronta sfide attuali.

Stop per qualche giorno alla produzione di Jeep Grand Cherokee e Dodge Durango nella fabbrica Stellantis a Detroit

La decisione di interrompere la produzione riguarda l’assemblaggio della Jeep Grand Cherokee e della Dodge Durango, entrambe prodotte presso lo stabilimento DACJ. Escludendo i reparti 3372 e 3440, tutti gli altri dipendenti, compresi i lavoratori qualificati, saranno contattati in caso di bisogno e avvisati dalla direzione durante questo periodo di sospensione temporanea.

Ricordiamo che nel ciclo precedente di licenziamenti, Stellantis ha ridotto il personale di 142 lavoratori supplementari e 69 dipendenti a tempo pieno presso la sede Jefferson del complesso. Alla sede Mack, che si occupa esclusivamente della produzione della Grand Cherokee, sono stati tagliati 170 lavoratori supplementari e 36 dipendenti a tempo pieno. I lavoratori supplementari, spesso interinali, sono essenziali per coprire turni e sostenere il lavoro dei dipendenti fissi.

I leader sindacali locali hanno indicato che i licenziamenti facevano parte della strategia più ampia di Stellantis per migliorare l’efficienza operativa. Una recente comunicazione ai dipendenti a tempo pieno dello stabilimento di Jefferson ha etichettato il licenziamento come “a tempo indeterminato”, sottolineando le valutazioni in corso dell’azienda sui suoi processi di produzione.

Stellantis ha ribadito il suo impegno a ottimizzare le operazioni negli Stati Uniti. A settembre, la portavoce Ann Marie Fortunate ha dichiarato: “Stellantis prosegue nell’adozione delle misure necessarie per migliorare le operazioni nel mercato statunitense, includendo modifiche alla produzione presso il Detroit Assembly Complex – Jefferson, limitate all’assemblaggio generale. Le altre attività nello stabilimento continueranno come previsto, a sostegno della produzione presso Mack Assembly”.