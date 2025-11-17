Nuova Jeep Renegade: nel breve periodo nessuna erede diretta nel lungo invece novità eclatanti con gemella Alfa Romeo

Di una nuova Jeep Renegade si parla da anni e ora che la vecchia generazione è appena uscita di produzione le domande sul futuro di questo modello si fanno sempre più pressanti. Ci si domanda se questa vettura che ha avuto tanto successo avrà una nuova generazione o quanto meno un’erede diretta. Al momento la riposta a questa domanda è negativa. Infatti nel breve periodo non è prevista una sostituta. Saranno Jeep Avenger e nuova Jeep Compass a sostituirla. Questo almeno fino a fine 2027. Dal 2028 in poi invece le cose potrebbero cambiare e anche in maniera eclatante.

Le ultime indiscrezioni sulla nuova Jeep Renegade dicono che al momento non arriverà ma verso fine decennio sono attese novità

Infatti si dice che alla fin fine una nuova Jeep Renegade o quanto meno una sua erede possa anche arrivare. Si vocifera che sarà prodotta presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia su piattaforma STLA Small di Stellantis insieme ad un altro modello di Jeep molto probabilmente la seconda generazione di Avenger in arrivo nel 2032. Si dice anche che questa vettura possa guadagnare qualche cm rispetto alla vecchia generazione e avere uno stile più in sintonia con il resto della gamma di Jeep. Si dice anche che si tratterà di una proposta tra le più convenienti tra quelle presenti nella gamma di Jeep a livello di rapporto qualità-prezzo.

L’ultima voce che ci è giunta riguarda la possibilità che questa vettura possa avere una cugina Alfa Romeo che avrà dimensioni simili ma uno stile decisamente più sportivo e aeorodinamico in sintonia con il resto della gamma del biscione. Questo modello dunque potrebbe essere il secondo di Alfa Romeo a Tychy insieme alla Junior. Al momento sono solo voci. Vedremo se nel corso del prossimo anno arriveranno informazioni più precise a proposito della nuova Jeep Renegade e di quest’altro modello della casa automobilistica milanese.