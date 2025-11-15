Leapmotor A10: svelate le prime immagini teaser del crossover

Non passerà molto tempo prima di vedere su strada il nuovo B-SUV elettrico di Leapmotor, la futura A10, un modello che potrebbe rivelarsi fondamentale nella strategia del marchio cinese. A dare il via all’attesa è stato il vicepresidente senior dell’azienda, Cao Li, che nelle scorse ore ha pubblicato su Weibo le prime due immagini ufficiali del veicolo. Un gesto che, pur senza rivelare ancora troppo, ha immediatamente catturato l’attenzione degli appassionati e dei media di settore.

Le foto mostrano un SUV compatto dalle proporzioni equilibrate, con un design pulito e contemporaneo che sembra voler combinare personalità e praticità. Colpisce in particolare la firma luminosa anteriore, sottile e avvolgente, che lascia intendere un lavoro stilistico curato nei dettagli: niente eccessi, ma una chiara volontà di posizionarsi come alternativa moderna e accessibile all’interno del segmento B elettrico.

Per ora, Leapmotor ha scelto di mantenere il massimo riserbo su motori, autonomia, piattaforma e tecnologie di bordo. È però noto che la A10 fa parte di un piano più ampio che vedrà il lancio di due modelli della serie A nel 2026: oltre a questo SUV, è attesa anche una citycar elettrica, pensata per conquistare il traffico cittadino e raggiungere un pubblico giovane, alla ricerca di soluzioni convenienti ma avanzate.

Il debutto ufficiale non è lontano: Leapmotor A10 verrà presentata il 21 novembre, durante l’inaugurazione del Salone dell’Auto di Guangzhou 2025 a Canton, uno degli appuntamenti automobilistici più importanti del continente asiatico. Un palcoscenico perfetto per un marchio in forte crescita come Leapmotor, che sta lavorando per espandere la sua presenza globale e consolidare la propria reputazione anche fuori dalla Cina.

Le prime immagini, pur senza svelare tutto, raccontano già l’ambizione di un modello che vuole essere più di un semplice B-SUV elettrico: una proposta competitiva, curata nel design e pensata per un mercato in rapido cambiamento. Con la A10, Leapmotor sembra pronta a fare un passo decisivo verso una gamma sempre più internazionale e orientata alle esigenze reali degli automobilisti.