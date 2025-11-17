Nuove Maserati Quattroporte e Levante: con le future generazioni il tridente tornerà a comandare?

Maserati deve ancora chiarire del tutto quello che sarà il suo futuro anche se già alcune cose sono state dette. Ad esempio che si continuerà a puntare anche sui motori endotermici e sulla piattaforma Giorgio fino almeno al 2032. Quello che non è stato ancora chiarito è quanti e quali modelli arriveranno in futuro nella sua gamma e se ci sarà ancora spazio per le nuove Maserati Quattroporte e Levante. Si tratta di due modelli molto chiaccherati di cui da tempo si parla. Negli scorsi anni il loro arrivo sembrava certo ma poi di recente il loro debutto è stato messo in dubbio a causa della crisi in cui versa il brand, le cui vendite negli ultimi anni hanno subito un vero e proprio crollo a causa di alcune scelte sbagliate.

Nuove Maserati Quattroporte e Levante: il loro ritorno potrebbe dare nuova linfa alla casa automobilistica del tridente

Le ultime indiscrezioni dicono che alla fine le nuove Maserati Quattroporte e Levante potrebbero arrivare o quanto meno potrebbero ricevere delle eredi anche se magari con nomi diversi. In particolare a proposito dell’erede di Levante si dice che possa essere prodotto a Cassino insieme alle nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio su piattaforma STLA Large. Non ancora chiaro è il destino della nuova Maserati Quattroporte. Sicuramente l’anno prossimo capiremo meglio quello che accadrà alla gamma di Maserati che di certo riceverà delle novità con l’obiettivo di risorgere e tornare ad essere protagonista del mercato delle auto di lusso.

Di certo Maserati ha deciso di puntare sull’esclusività per risorgere. Dunque non si farà più riferimento ai grandi numeri ma si punterà sulla qualità delle vendite nel senso di maggiore redditività sulla singola auto venduta. Questo significa che se davvero ci sarà il ritorno di nuove Maserati Quattroporte e Levante sarà all’imsegna dell’esclusività con prezzi proibitivi per molti. Staremo a vedere quelle che saranno le decisioni di Stellantis a proposito del futuro di Maserati.