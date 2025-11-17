Leapmotor tra i protagonisti del Salone dell’auto di San Paolo 2025

Leapmotor, produttore di veicoli elettrici arrivato da poco in Brasile con il supporto di Stellantis, presenterà grandi novità e prodotti all’edizione 2025 del Salone dell’auto di San Paolo, che si terrà dal 22 al 30 novembre nella città di San Paolo.

Advertisement

Leapmotor sta preparando nuovi prodotti per il Salone dell’auto di San Paolo del 2025

Il marchio presenterà presso il suo stand i due modelli già confermati per il Paese. Il SUV C10 sarà esposto in entrambe le versioni già in vendita presso le 36 concessionarie Leapmotor in Brasile: la C10 Electric e la C10 Ultra-Hybrid, quest’ultima il primo e unico SUV a offrire la tecnologia REEV in Brasile.

Advertisement

La versione Ultra-Hybrid della C10 offre una guida esclusivamente elettrica con la libertà di scegliere come caricare le batterie del modello, cosa che può essere fatta collegando l’auto a un caricabatterie o rifornendo il serbatoio di carburante che alimenta il motore progettato esclusivamente per funzionare come generatore.

Advertisement

Oltre alla C10, Leapmotor presenterà anche la B10, un SUV di medie dimensioni che rappresenta uno dei modelli più attesi della casa automobilistica cinese. Il veicolo, già confermato per il mercato brasiliano, farà il suo debutto ufficiale a gennaio, segnando un passo importante nell’espansione internazionale del marchio. La B10 punta a inserirsi in un segmento molto competitivo, offrendo un mix di tecnologia avanzata, autonomia generosa e un design pensato per soddisfare le esigenze delle famiglie moderne e degli appassionati di guida.

Advertisement

Lo spazio espositivo di Leapmotor al Salone dell’Auto non sarà soltanto un’area dedicata alla semplice presentazione dei modelli destinati alla vendita nel Paese, ma si trasformerà in un vero e proprio percorso immersivo nel mondo della mobilità elettrificata. L’azienda intende mostrare ai visitatori non solo i suoi nuovi veicoli, ma anche la filosofia che guida lo sviluppo dei suoi prodotti: innovazione, sostenibilità e attenzione all’esperienza del cliente.

Advertisement

L’allestimento includerà dimostrazioni tecnologiche, ambientazioni futuristiche e diversi punti interattivi dove sarà possibile approfondire il funzionamento dei sistemi di assistenza alla guida, delle batterie di nuova generazione e delle soluzioni software integrate. L’obiettivo è quello di far comprendere al pubblico come Leapmotor interpreti la mobilità del futuro, offrendo prodotti accessibili ma avanzati, capaci di competere con marchi già consolidati nel settore.

Advertisement

In questo contesto, la presentazione della C10 e della B10 diventa l’occasione per sottolineare le ambizioni globali di Leapmotor, che vuole posizionarsi come protagonista emergente nel mercato dei veicoli elettrici, puntando su un mix di qualità, innovazione e strategia internazionale.

Advertisement

Con attivazioni uniche, un’esposizione della collezione ufficiale Leapmotor e la presentazione di modelli non ancora disponibili sul mercato nazionale, lo stand rafforzerà lo spirito audace e tecnologico del marchio che sta ridefinendo il futuro dell’elettrificazione in Brasile.