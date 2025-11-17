Nuova Lancia Pura: il concept virtuale che guarda al futuro del design italiano

È solo un render, ma uno di quelli capaci di accendere il dibattito sul futuro del design automobilistico italiano. L’autore è il creatore digitale Angelo Berardino, che su LinkedIn ha pubblicato la sua personale interpretazione della nuova Lancia Pura: un concept virtuale che, più che immaginare un domani lontano, vuole indicare ciò che – nelle sue parole – “possiamo e dobbiamo realizzare entro il prossimo decennio”.

Nuova Lancia Pura, il manifesto digitale di una nuova audacia stilistica

Il rendering di questa ipotetica nuova Lancia Pura si presenta come un manifesto estetico, un esercizio di stile che punta a definire una possibile direzione per la sportività tricolore. Berardino parla di “purezza radicale”, un concetto che attraversa tutto il progetto e che si traduce in forme essenziali, pulite, affilate, concepite per fondere eleganza e performance senza concessioni al superfluo.

Le linee esterne della nuova Lancia Pura sono scolpite attorno a un equilibrio tra tensione e fluidità: superfici nette che si intersecano con precisione, richiamando un approccio moderno ma non sterile. Non un omaggio nostalgico al passato, sottolinea l’autore, bensì l’espressione di una “estetica elevata alla contemporaneità”, costruita per parlare al pubblico del prossimo futuro.

All’interno, il concept immagina un abitacolo dall’impronta artigianale, dominato dall’Alcantara e da materiali sensoriali. Un lusso tattile, discreto, pensato per integrarsi naturalmente con la tecnologia di bordo, che non invade lo spazio ma ne diventa estensione logica. Una combinazione che, nelle intenzioni, definirebbe un nuovo standard per il segmento C sportivo premium.

Il progetto di questa nuova Lancia Pura vuole rappresentare un impulso creativo più che un esercizio di fantasia fine a sé stesso. “L’innovazione non aspetta il 2035; la si crea giorno dopo giorno”, afferma Berardino. Una dichiarazione che accompagna un render ambizioso, nato nel digitale ma concepito per far riflettere l’industria reale. Questo in attesa di capire quello che accadrà nel futuro di Lancia in attesa del debutto della nuova Lancia Gamma e di capire se ci sarà davvero spazio per una nuova Lancia Delta.