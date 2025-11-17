Fiat Grizzly: nuova ipotesi di design per il SUV a 5 e 7 posti

Fiat Grizzly potrebbe essere il nome di uno dei due SUV che Fiat ha intenzione di lanciare nel corso del prossimo anno e che in un primo momento sembrava dovesse arrivare già nel 2025. Si tratterà di un SUV di segmento C lungo circa 4,4 metri destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma di Fiat riportando il marchio in un segmento di mercato importante e molto in voga in questo momento, cosa che potrebbe far aumentare e non di poco le vendite del brand torinese. Questo modello sarà prodotto insieme alla nuova Fiat Fastback presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra in Marocco e sarà venduto in tutto il mondo.

Ecco come potrebbe apparire esteticamente parlando la futura Fiat Grizzly in arrivo nel 2026

A proposito della futura Fiat Grizzly, il cui nome comunque deve ancora essere confermato ufficialmente e potrebbe dunque essere benissimo un altro, oggi vi segnaliamo un nuovo render del creatore digitale Kleber Silva che ipotizza così lo stile del futuro SUV a 5 e 7 posti di Fiat. Possiamo notare molti elementi di design in comune con Fiat Grande Panda ma con dimensioni decisamente maggiori rispetto alla vettura di segmento B. Il SUV dunque dovrebbe avere forme squadrate e un look moderno che dovrebbe renderlo capace di impensierire seriamente Dacia Duster e le concorrenti cinesi in un segmento di mercato particolarmente affollato di vetture.

Fiat Grizzly oltre ad avere versioni a 5 e 7 posti offrirà una ampia varietà di soluzioni con una gamma di motori che comprenderà versioni completanente elettriche, ibride e anche a benzina anche se forse solo per alcuni mercati selezionati. I prezzi dovrebbero partire da poco 18 – 19 mila euro anche se ovviamente per il momento si tratta di semplici ipotesi. Il debutto dovrebbe avvenire entro la fine del prossimo anno. Le idee più chiare le avremo comunque l’anno prossimo quando il CEO di Stellantis Antonio Filosa svelerà il nuovo piano relativo ai vari marchi del gruppo per i prossimi anni.