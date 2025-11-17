Alfa Romeo in UK svela la collezione athleisure in edizione limitata ispirata alla Junior Veloce

Alfa Romeo ha creato una collezione athleisure in edizione limitata ispirata all’Alfa Romeo Junior Veloce, il primo veicolo completamente elettrico dell’iconico marchio automobilistico. La capsule collection, co-creata con AGRO Studio, rappresenta le elevate prestazioni e l’estetica sofisticata tipiche di Alfa Romeo. Ogni capo è stato realizzato per riflettere i colori e le linee dell’Alfa Romeo Junior Veloce e incarna le radici italiane del marchio, che affonda le sue radici nella capitale italiana della moda, Milano, 115 anni fa.

Il lancio è il risultato di una ricerca che rivela che un britannico su sei (16%) indossa abbigliamento athleisure quasi ogni giorno, e quasi uno su cinque (18%) ammette di indossarlo anche il giorno di Natale. Una ricerca di Alfa Romeo ha inoltre rivelato che la comodità è stata la ragione principale (69%) per cui si indossa l’athleisure, mentre il 40% sceglie di indossarlo per “comodità” e uno su cinque (21%) lo indossa perché ne apprezza l’estetica.

La collezione di otto pezzi è stata creata in collaborazione con AGRO Studio, un atelier con sede nell’East London. Fondato nel 2021 da George Oxby e Angus Cockram, AGRO Studio è uno studio di design che affonda le sue radici nell’artigianato, nella sperimentazione e nel design narrativo.

La collezione comprende una felpa con cappuccio, un bomber corto, un trench, una gonna-pantalone, una t-shirt a compressione, pantaloncini da running, un reggiseno sportivo e leggings, e presenta tessuti innovativi e dettagli discreti che richiamano i materiali degli interni della Junior Veloce. Accenti di Rosso Alfa, sinonimo della passione e delle prestazioni Alfa Romeo, sono incorporati attraverso profili ed effetti sfumati, che evidenziano anche i profili dell’auto attraverso forme scultoree.

In omaggio alla città natale dell’Alfa Romeo, il bomber e il trench Milan presentano una fodera che raffigura la mappa di Milano, mentre entrambi i capi richiamano i fanali posteriori e la coda tronca di Junior con un delicato dettaglio di piping in rosso Alfa sul retro. La forma dei dettagli sulla parte anteriore del reggiseno sportivo e l’orlo dei leggings richiamano il famoso Scudetto Alfa Romeo.

Jules Tilstone, Amministratore Delegato di Alfa Romeo UK, ha dichiarato: “Prestazioni e stile sono al centro del DNA di Alfa Romeo. Junior Veloce è l’incarnazione delle prestazioni elettrificate e la collezione athleisure creata con AGRO Studio ne è la quintessenza. Sarai alla moda durante l’allenamento o per un brunch, e con Junior Veloce potrai goderti di nuovo il viaggio di ritorno a casa”.

George Oxby e Angus Cockram, co-fondatori di AGRO Studio, hanno dichiarato: “Il nostro processo creativo per la capsule collection Alfa Romeo si è concentrato sul collegamento tra l’approccio artigianale di AGRO e la tradizione stilistica del Biscione. Abbiamo analizzato le linee, i materiali e i dettagli degli interni dell’auto, traducendoli in un abbigliamento sportivo funzionale dal tocco raffinato. La collezione trae ispirazione dalla cultura del design milanese, ma è realizzata a Londra, combinando precisione e personalità in un modo che riflette entrambi i marchi: tecnica, moderna e realizzata con la stessa attenzione alle forme e alle finiture dell’auto stessa”.

L’Alfa Romeo Junior Veloce incarna l’anima sportiva del marchio in un’auto compatta. Si basa sulla consueta formula Alfa Romeo, che coniuga stile e prestazioni. Offre la migliore dinamica di guida della categoria, un propulsore elettrico con un’autonomia fino a 330 km (WLTP) e il design distintivo tipico della tradizione stilistica del marchio. La collezione athleisure Alfa Romeo X AGRO Studio è disponibile solo per un periodo limitato su www.alfaromeocollection.co.uk . Il ricavato di ogni vendita sarà devoluto all’organizzazione benefica Crisis, impegnata nella lotta ai senzatetto.