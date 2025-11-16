Alfa Romeo e Fiat: il 2026 sarà l’anno della casa torinese, il 2027 del biscione

Alfa Romeo e Fiat nei prossimi anni saranno tra le principali protagoniste del settore auto ed in particolare di Stellantis. Il 2026 e il 2027 saranno due anni importantissimi per le due case automobilistiche italiane. Il 2026 sarà indubbiamente l’anno della casa torinese con ben due novità importantissime. Ci riferiamo ovviamente ai due nuovi SUV di segmento C in arrivo nel corso del prossimo anno: Grizzly e Fastback. La prima a debuttare tra le due dovrebbe essere la Fastback seguita da vicino dalla Grizzly ma non escludiamo che alla fine i due modelli possano essere svelati insieme da Fiat entro la fine del prossimo anno.

Il 2026 sarà un anno importante per Fiat e di transizione per Alfa Romeo che invece sarà protagonista nel 2027 con tre nuove auto

Come sappiamo Fiat Grizzly sarà un SUV lungo 4,4 metri dalel forme squadrate che arriverà sul mercato in versione a 5 e 7 posti sia elettrico che ibrido e forse anche a benzina. Le motorizzazioni saranno le stesse della Citroen C3 Aircross. Fiat Fastback invece sarà un SUV dalle forme più aerodinamiche ma di lunghezza simile pensato per attrarre anche un pubblico più giovane e modaiolo. I due modelli insieme sostituiranno Fiat Tipo che a metà del prossimo anno uscirà definitivamente di scena e saranno prodotti su piattaforma Smart car di Stellantis presso lo stabilimento Stellantis di Kenitra. Il 2026 per Alfa Romeo dovrebbe essere un anno di transizione in cui con buona probabilità debutteranno versioni speciali delle attuali Giulia e Stelvio la cui vita è stata prolungata per tutto il 2027. Si vocifera anche del possibile arrivo di una nuova vettura del programma bottega entro fine anno ma al momento certezze non ve ne sono.

Il 2027 per Alfa Romeo sarà un anno molto più interessante. Infatti dovrebbero esserci i tanti attesi debutti delle nuove Alfa Romeo Stelvio e Giulia con la berlina che potrebbe essere la prima a vedere la luce mentre Stelvio potrebbe arrivare per secondo. Entrambe comunque inizieranno ad essere prodotte dal 2028. Altra vettura molto attesa è l’erede di Tonale che dovrebbe iniziare ad essere prodotta a Melfi entro la fine del 2027. Anche per questo modello ci aspettiamo un debutto nel 2027.