Jeep porta tutto il suo DNA e la sua visione del futuro al Salone di San Paolo 2025

Autenticità, passione, libertà e avventura sono i pilastri di Jeep, ed è esattamente ciò che il marchio porterà al Salone Internazionale dell’Automobile di San Paolo 2025. Questi valori si collegano alla visione globale del marchio per il futuro, con tecnologie e veicoli che mantengono viva la tradizione Jeep e indicano la strada da seguire affinché il marchio rimanga un punto di riferimento tra i SUV in Brasile e nel mondo.

Jeep promette di dare una scossa all’evento con auto che riflettono i suoi quasi 85 anni di storia

E così, Jeep promette di dare una scossa all’evento con auto che riflettono i suoi quasi 85 anni di storia, ma anche con una chiara dimostrazione del suo futuro tecnologico pieno di possibilità, in modo che il marchio possa valutare la ricettività dei clienti brasiliani!

La Jeep Avenger farà la sua prima apparizione pubblica in Brasile al Salone dell’Auto di San Paolo del 2025. Un successo globale per il marchio, il modello arriverà in Brasile nel 2026 con produzione nazionale per completare la gamma insieme a Renegade, Compass e Commander, esprimendo appieno il DNA del marchio, combinando tecnologie avanzate con l’esclusivo spirito avventuroso di una vera Jeep.

“Mostrare la Jeep Avenger ai nostri clienti attuali e futuri al Salone dell’Auto è un privilegio. Potremo vedere da vicino il prossimo lancio Jeep, che sarà prodotto in Brasile, e sono sicuro che sarà molto apprezzato”, ha commentato Hugo Domingues, Vice President di Jeep per il Sud America. “Con l’arrivo dell’Avenger nel 2026, avremo una gamma di SUV ancora più completa, tecnologica e differenziata nel Paese!”, ha aggiunto Hugo.

Rafforzando la sua tradizione e le sue origini 4×4, Jeep introduce anche il concept Convoy, ispirato ai veicoli militari, che trasforma la Jeep Gladiator in un pick-up unico che porta con sé la tradizione del marchio. Il modello presenta una speciale verniciatura esterna, un cofano e un frontale ridisegnati in stile “J-truck” con un verricello Warn Zeon da 5,4 tonnellate e una griglia a sette feritoie personalizzata ispirata all’SJ (il primo Gladiator, lanciato negli anni ’60 e il primo pick-up del dopoguerra sviluppato per uso civile) con luci anteriori a LED color ambra integrate.

E a proposito di possibili futuri, Jeep presenterà anche due lanci globali, in modo che il marchio possa valutare la percezione dei consumatori brasiliani di questi modelli. Uno di questi è la Nuova Jeep Cherokee. Lanciata di recente negli Stati Uniti, il modello dimostra le capacità tecnologiche del marchio con la perfetta combinazione di design iconico, capacità ed efficienza, potenziata dalla propulsione ibrida. Maggiori dettagli sul modello saranno svelati al Salone dell’Automobile. Il secondo modello globale che sarà presentato in Italia durante il Salone dell’Automobile verrà presentato il 20 novembre, durante la conferenza stampa Jeep.