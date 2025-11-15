DS 3 France Edition all’edizione 2025 del Grande Salone del Made in France

DS Automobiles è orgogliosa di annunciare la presenza di DS 3 France Edition, nella sua versione E-TENSE 100% elettrica, all’edizione 2025 del Grande Salone del Made in France, che si terrà il 15 e 16 novembre al Palazzo dell’Eliseo. Questa presenza testimonia l’impegno di DS Automobiles nel valorizzare l’eccellenza del savoir-faire francese, coniugando artigianalità e innovazione.

Questa DS 3 in edizione limitata riflette l’impegno di DS Automobiles nei confronti della Francia, rendendo omaggio in modo discreto ed elegante alla sua cultura e a Parigi. Ispirata alla Ville Lumière, questa versione della DS 3 fonde i contrasti con tocchi dorati esaltati da una tonalità nera, un omaggio all’atmosfera notturna di Parigi. Queste finiture speciali (doppia fascia decorativa dorata sotto i finestrini, badge “France Edition” nei colori del tricolore, coprimozzi dorati, sedili in tessuto Basalt con cuciture in Alcantara, Oro e Carminio) celebrano l’eleganza e l’artigianalità francese.

Prodotta in Francia nello stabilimento di Poissy (78), la DS 3 è disponibile con i motori E-Tense 100% elettrico e HYBRID. La versione E-Tense, presentata alla Grande Exposition du Fait en France (Grande Esposizione del Made in France) , offre un’autonomia WLTP di 404 km ed è dotata di un motore elettrico assemblato a Trémery-Metz, un cambio prodotto a Valenciennes e una batteria assemblata a Poissy. Il motore HYBRID da 145 CV offre l’accesso all’elettrificazione self-charging, con una riduzione fino al 20% delle emissioni di CO2 e dei consumi, con la possibilità di trascorrere oltre il 50% del tempo di percorrenza in città a zero emissioni.

Attualmente disponibile nei 170 DS Store in Francia, la DS 3 è offerta a partire da 290 € al mese senza anticipo con un noleggio a lungo termine di 48 mesi per 40.000 km, rendendo il mondo DS più accessibile che mai. Come altri modelli della gamma, la vettura beneficia di DS Serenity , che offre fino a 8 anni o 160.000 km di garanzia premium (incluso infotainment con assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in 47 paesi e auto sostitutiva).

Forte del successo delle quattro edizioni precedenti, la Grande Esposizione del Made in France torna nel 2025. Promossa dal Presidente della Repubblica francese, questa manifestazione annuale celebra aziende, artigiani, produttori e manifatturieri pienamente impegnati nella produzione francese. Questa mostra illustra la vitalità e la creatività della produzione nazionale, nonché l’impegno delle imprese per la sovranità economica e la transizione industriale. Riflette un’ambizione condivisa: sostenere le competenze, rafforzare le filiere locali e promuovere la produzione manifatturiera francese presso il grande pubblico. Nell’edizione precedente, circa 10.000 visitatori hanno potuto scoprire più di 120 prodotti francesi, provenienti da tutti i reparti.