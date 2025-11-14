Doppia vittoria per Alfa Romeo Giulia allo “sport auto Award” in Germania

Alfa Romeo Giulia è una delle auto più sportive sul mercato tedesco ed è disponibile in due versioni. Questo è il risultato dell’ultimo sondaggio tra i lettori condotto dalla rinomata rivista automobilistica Sport Auto. Al premio “sport auto Award 2025”, l’edizione speciale Alfa Romeo Giulia Intensa ha vinto la categoria “berline/station wagon di serie sotto i 100.000 euro” nella categoria import. La berlina sportiva italiana ha ricevuto il 38,5% dei voti in questa categoria.

Alfa Romeo Giulia Intensa e Quadrifoglio trionfano nel concorso della rivista Sport Auto

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è stata eletta la migliore auto d’importazione nella categoria “Auto di serie, berline/station wagon oltre i 100.000 euro” con quasi il 67% dei voti. Da notare in particolare: questa berlina ad alte prestazioni, equipaggiata con un motore turbo benzina da 382 kW (520 CV), si è aggiudicata questo premio per la nona volta consecutiva.

“La doppia vittoria allo ‘sport auto Award 2025’ è un grande onore per l’Alfa Romeo Giulia. Il modello top di gamma Quadrifoglio è addirittura tra i vincitori di questo prestigioso concorso per la nona volta consecutiva: un risultato straordinario. Il premio all’Alfa Romeo Giulia Intensa è la splendida dimostrazione che la nostra strategia di edizioni speciali esclusive è esattamente quella giusta. Vorrei ringraziare di cuore i lettori di sport auto per la loro fedeltà ad Alfa Romeo”, ha dichiarato Christine Schulze Tergeist, Amministratore Delegato Stellantis Premium Brands Germania.

Per la 33a volta, lo “sport auto Award” ha premiato i veicoli più sportivi sulle strade tedesche. I lettori hanno valutato complessivamente 168 modelli di veicoli suddivisi in 21 categorie.

Dettagli dorati e una dotazione di serie particolarmente completa sono le caratteristiche distintive dell’Alfa Romeo Giulia Intensa. Esteticamente, questi includono dettagli dorati sulla carrozzeria e sui cerchi in lega da 19 pollici, oltre a cuciture marroni e dettagli ricamati negli interni. L’impianto frenante sportivo Brembo presenta pinze nere con scritta Alfa Romeo dorata. Le bandiere italiane sulle calotte nere degli specchietti retrovisori esterni creano un sorprendente contrasto con i colori esterni disponibili: Nero Vulcano, Verde Montreal, Rosso Etna e Rosso Alfa.

I sedili sono rivestiti in pelle. Nella prima fila, i passeggeri godono del comfort dei fianchetti regolabili elettricamente. Le cuciture decorative marroni e gli emblemi Alfa Romeo ricamati sui poggiatesta sottolineano il look esclusivo. Anche il bracciolo centrale, la plancia e i pannelli delle porte sono rivestiti in pelle e impreziositi da cuciture a contrasto marroni. Il volante sportivo a fondo piatto presenta inserti in pelle marrone in corrispondenza dei poggiapolsi, che offrono una sensazione particolarmente piacevole.

Alfa Romeo Giulia Intensa offre di serie anche le sospensioni attive Alfa e un impianto audio premium da 900 watt Harman – Kardon. La gamma di sistemi elettronici di assistenza alla guida è stata ampliata con l’aggiunta del Traffic Jam Assist, dell’Highway Assist e dell’Intelligent Cruise Control. Questa dotazione di serie migliorata offre ai clienti un risparmio di 1.300 euro rispetto all’acquisto separato dei singoli componenti.

L’Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio entusiasma gli appassionati di auto tedesche dal 2016. Questa berlina quattro porte ad alte prestazioni è alimentata da un motore turbo benzina da 382 kW (520 CV), che trasmette la sua potenza all’asse posteriore tramite il differenziale autobloccante meccanico Alfa TM Q2.

Le dotazioni di serie includono fari full-LED Matrix disposti in tre elementi, un quadro strumenti completamente digitale con design a Cannocchiale, controllo della dinamica di guida Alfa DNA Pro con modalità RACE aggiuntiva, cambio automatico a otto rapporti con palette al volante, impianto frenante ad alte prestazioni Brembo, sospensioni attive Alfa e spoiler anteriore attivo . Inoltre , i componenti della carrozzeria in alluminio e fibra di carbonio, tra cui tetto e cofano, contribuiscono a una significativa riduzione del peso.