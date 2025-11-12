Fiat: con Pandina, Grizzly, Fastback e Panda Van, rapporto qualità-prezzo elevato e clienti soddisfatti

Fiat nei prossimi anni cambierà radicalmente la sua gamma. Arriveranno infatti numerosi nuovi modelli. Nel 2026 sarà la volta di due SUV di segmento C lunghi circa 4,4 metri che porteranno la casa torinese in un segmento di mercato tra i più popolari in questo momento. Ci riferiamo alle nuove Grizzly e Fastback. Le due vetture dovrebbero permettere al brand di Stellantis di poter fare concorrenza a Dacia Duster e non far rimpiangere la Tipo che uscirà di scena a metà del prossimo anno. Il rapporto qualità prezzo sarà elevato ma questa sarà una carretteristica di tutta la futura gamma Fiat che vuole democraticizzare anche l’elettrico che infatti verrà offerto a prezzi competitivi. Le due auto nasceranno su piattaforma Smart car di Stellantis e saranno prodotte a Kenitra in Marocco.

La futura gamma di Fiat accoglierà molte novità con un occhio sempre al rapporto qualità-prezzo

A seguire nel 2027 sarà la volta di un pickup che dovrebbe essere erede della brasiliana Fiat Strada e che sarà venduto anche in Europa. Anche questa vettura farà parte della famiglia Panda con uno stile simile a quello della Grande Panda e dimensioni da segmento C con il classico cassone posteriore tipico dei pickup a differenziarsi dal resto della gamma di Fiat. Il 2028 sarà un anno ancora più ricco infatti dovrebbero registrarsi i debutti della nuova Pandina e di Grande Panda Van.

Tra i due modelli ovviamente il più atteso il primo erede dell’attuale Panda dovrebbe avere un ruolo di primo piano in termini di immatricolazioni. La sua produzione avverrà in Italia molto probabilmente a Pomigliano anche se recenti voci ipotizzano qualche sorpresa in proposito. Per quanto riguarda invece la Grande Panda Van si tratterà di una versione del modello “camperizzata” pensata per chi cerca una vettura perfetta per attività ricreative. Non dimentichiamo inoltre che sempre nel 2028 dovrebbe arrivare il momento per il debutto anche della nuova 500 che sarà sia elettrica che ibrida e nascerà sulla stessa piattaforma della Pandina. Ancora una volta la sua casa sarà lo stabilimento di Mirafiori.

Insomma tante novità in arrivo per Fiat che si conferma come una delle sicure protagoniste nel settore auto a livello globale anche nel prossimo decennio.