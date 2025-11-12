Stellantis inizia a esportare il pick-up Rampage in Europa

Stellantis inizia a esportare il pick-up Rampage sul mercato europeo, segnando un nuovo capitolo nel percorso di espansione globale dell’azienda. Si tratta del primo veicolo del marchio Ram interamente sviluppato e prodotto al di fuori del Nord America, che ora attraversa l’Atlantico per conquistare nuovi consumatori e riaffermare l’impegno dell’azienda nell’offrire veicoli che combinano qualità, innovazione e tecnologia, sempre in linea con le esigenze di ogni mercato in cui opera.

Advertisement

Rampage: il primo veicolo Ram sviluppato e prodotto al di fuori del Nord America arriva sul mercato europeo

Prodotta presso il Goiana Automotive Hub di Pernambuco, la Rampage è stata sviluppata interamente dal team di ingegneria e design di Stellantis in Sud America. Il progetto ha coinvolto oltre 800 ingegneri e tecnici sudamericani, con l’obiettivo di creare un prodotto su misura per le condizioni della regione: robusto, tecnologico e versatile. Il modello riflette la capacità innovativa e il know-how dell’ingegneria sudamericana, dimostrando il potenziale di Stellantis nella regione per sviluppare veicoli competitivi a livello globale.

Advertisement

Il Rampage ridefinisce il concetto di pick-up premium di medie dimensioni, posizionandosi tra i SUV compatti e i pick-up di medie dimensioni. Progettato per i consumatori che cercano versatilità, comfort e prestazioni, il modello combina la guidabilità di un SUV con la robustezza e le capacità tipiche del marchio Ram.

Lanciato nel 2023, il Rampage è rapidamente diventato un’icona di successo nel mercato brasiliano, combinando design sofisticato, prestazioni robuste e tecnologia all’avanguardia. Dal suo lancio, il modello ha superato le 50.000 unità vendute e si è aggiudicato 27 premi automobilistici dalla stampa specializzata, affermandosi come uno dei pick-up più innovativi e premiati della regione.

Advertisement

“L’esportazione della Rampage in Europa rappresenta una pietra miliare per Stellantis e il marchio Ram. È il riconoscimento della nostra capacità di creare e produrre veicoli in Sud America con standard globali di qualità, tecnologia e design. Un prodotto concepito e sviluppato qui, che ora sta conquistando nuovi mercati, simboleggia la forza della nostra ingegneria e il talento dei nostri team. Questo risultato rafforza il ruolo strategico del Brasile e della regione all’interno di Stellantis a livello globale, come protagonisti nello sviluppo di soluzioni innovative e competitive per il mondo”, sottolinea Herlander Zola, presidente di Stellantis per il Sud America.

“Questa mossa rappresenta un importante passo avanti nella nostra strategia di esportazione e di integrazione globale. Ancora una volta, le performance operative di Stellantis riaffermano la competitività dell’ingegneria brasiliana e l’alto livello tecnologico dei prodotti sviluppati nel Paese. Il Rampage simboleggia questa eccellenza, coniugando innovazione e sviluppo industriale, offrendo al pubblico europeo un pick-up premium che coniuga versatilità, prestazioni e stile di vita urbano”, sottolinea Matias Merino, Vicepresidente della Supply Chain per il Sud America.

Advertisement

Il modello arriva sul mercato europeo in due versioni: Rebel, equipaggiata con il motore 2.2 Turbodiesel da 200 CV e 450 Nm (45,9 kgfm); e R/T, equipaggiata con il motore a benzina 2.0 Hurricane 4 Turbo, da 272 CV e 400 Nm (40,8 kgfm).

Rampage è dotato anche del pacchetto più completo di tecnologie e sistemi di assistenza alla guida (ADAS Livello 2), tra cui avviso di collisione con frenata autonoma, rilevamento di pedoni e ciclisti, assistenza al mantenimento della corsia, monitoraggio degli angoli ciechi e fari automatici. Include sette airbag e sistemi come l’avviamento a distanza, gli specchietti ripiegabili elettricamente e i sensori di pioggia e luce, a conferma dell’impegno del marchio per la massima sicurezza e il massimo comfort.