Opel Combo Electric: il furgone compatto è ora disponibile con conversione Bott

L’Opel Combo si conferma il veicolo commerciale compatto più versatile della gamma Opel. Combina dimensioni contenute e un volume di carico fino a 4,4 m³ con un design moderno ispirato alle autovetture e dotazioni tecnologiche di alto livello, come i fari adattivi Intelli-Lux LED Matrix e la visione surround dinamica, che migliorano comfort e sicurezza. Grazie alla sua flessibilità, il Combo si adatta a un’ampia gamma di utilizzi nel settore artigianale, commerciale e industriale.

Il sistema di fissaggio del carico di bott rende Opel Combo adatto a un’ampia gamma di applicazioni

Questa versatilità è ulteriormente amplificata dalle collaborazioni di Opel con partner certificati per allestimenti speciali, che permettono di personalizzare il veicolo in base alle esigenze professionali. Un esempio è la versione Combo Electric sviluppata con gli specialisti di bott, equipaggiata con un sistema di fissaggio del carico su misura, robusto e facilmente aggiornabile, capace di garantire efficienza e affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

bott è un fornitore leader a livello internazionale di attrezzature di bordo, di lavoro e operative, in particolare per veicoli commerciali leggeri, il che rende l’azienda il partner perfetto per Opel per ampliare ulteriormente la sua gamma di veicoli commerciali best-seller con l’emblema del Blitz. Quando furgoni come Opel Combo Electric sono sottoposti a condizioni particolarmente impegnative nel lavoro quotidiano, che si tratti di consegne, officine o artigiani, bott entra in gioco. Gli esperti garantiscono che il vano di carico del Combo e di modelli simili diventi ancora più robusto e durevole, con sistemi di fissaggio certificati TÜV e installazioni conformi alle norme DIN.

Un pavimento in compensato di betulla resistente all’umidità, spesso 12 millimetri, costituisce la base per lo speciale sistema di fissaggio del carico. Sulla superficie superiore è applicato un rivestimento in resina antiscivolo con finitura bott, mentre nella zona delle porte è installata una protezione per i bordi in alluminio. I dadi a T nel pavimento consentono il facile montaggio a posteriori di sistemi come il sistema di scaffalature per veicoli bott vario3.

Il rivestimento interno vario protect-light, resistente ai raggi UV, protegge da corrosione, urti e sostanze chimiche ed è facile da pulire in caso di fuoriuscita di liquidi o simili dai contenitori per il trasporto. Allo stesso tempo, Opel e bott tengono conto dell’approccio “Greenovation”, poiché il rivestimento spesso 4 millimetri è realizzato in polipropilene riciclabile. La base di fissaggio del carico è completata da una valigia con diverse cinghie di ancoraggio, tra cui gancio e morsetto o cricchetto, cuscinetti di fissaggio del carico, supporto per valigia e molto altro.

Poiché l’intero sistema è progettato per essere estremamente leggero, con un peso di circa 30 chilogrammi nonostante la sua robustezza, i conducenti di Combo Electric non devono scendere a compromessi in termini di carico. Il furgone elettrico a batteria Opel offre fino a 4,4 m³ di volume di carico e può trasportare fino a circa 750 chilogrammi.

La predisposizione per il fissaggio del carico di bott non solo aumenta l’ordine e la sicurezza nel veicolo e consente di lavorare in modo efficiente ovunque, ma è soprattutto economica per i clienti. Questo perché la trasformazione può essere eseguita direttamente in fabbrica o, su richiesta, tramite i concessionari Opel autorizzati ed è disponibile come pratica transazione con un’unica fattura. Una collaborazione che si rivela vantaggiosa per gli artigiani sotto diversi aspetti: professionale, semplice e che fa risparmiare tempo e denaro.