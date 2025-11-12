in Opel

Opel Combo Electric: il furgone compatto è ora disponibile con conversione Bott

Il sistema di fissaggio del carico di bott rende Opel Combo adatto a un’ampia gamma di applicazioni

Opel Combo

L’Opel Combo si conferma il veicolo commerciale compatto più versatile della gamma Opel. Combina dimensioni contenute e un volume di carico fino a 4,4 m³ con un design moderno ispirato alle autovetture e dotazioni tecnologiche di alto livello, come i fari adattivi Intelli-Lux LED Matrix e la visione surround dinamica, che migliorano comfort e sicurezza. Grazie alla sua flessibilità, il Combo si adatta a un’ampia gamma di utilizzi nel settore artigianale, commerciale e industriale.

Questa versatilità è ulteriormente amplificata dalle collaborazioni di Opel con partner certificati per allestimenti speciali, che permettono di personalizzare il veicolo in base alle esigenze professionali. Un esempio è la versione Combo Electric sviluppata con gli specialisti di bott, equipaggiata con un sistema di fissaggio del carico su misura, robusto e facilmente aggiornabile, capace di garantire efficienza e affidabilità anche nelle condizioni di lavoro più impegnative.

bott è un fornitore leader a livello internazionale di attrezzature di bordo, di lavoro e operative, in particolare per veicoli commerciali leggeri, il che rende l’azienda il partner perfetto per Opel per ampliare ulteriormente la sua gamma di veicoli commerciali best-seller con l’emblema del Blitz. Quando furgoni come Opel Combo Electric sono sottoposti a condizioni particolarmente impegnative nel lavoro quotidiano, che si tratti di consegne, officine o artigiani, bott entra in gioco. Gli esperti garantiscono che il vano di carico del Combo e di modelli simili diventi ancora più robusto e durevole, con sistemi di fissaggio certificati TÜV e installazioni conformi alle norme DIN.

Opel Combo Electric Bott

Un pavimento in compensato di betulla resistente all’umidità, spesso 12 millimetri, costituisce la base per lo speciale sistema di fissaggio del carico. Sulla superficie superiore è applicato un rivestimento in resina antiscivolo con finitura bott, mentre nella zona delle porte è installata una protezione per i bordi in alluminio. I dadi a T nel pavimento consentono il facile montaggio a posteriori di sistemi come il sistema di scaffalature per veicoli bott vario3.

Il rivestimento interno vario protect-light, resistente ai raggi UV, protegge da corrosione, urti e sostanze chimiche ed è facile da pulire in caso di fuoriuscita di liquidi o simili dai contenitori per il trasporto. Allo stesso tempo, Opel e bott tengono conto dell’approccio “Greenovation”, poiché il rivestimento spesso 4 millimetri è realizzato in polipropilene riciclabile. La base di fissaggio del carico è completata da una valigia con diverse cinghie di ancoraggio, tra cui gancio e morsetto o cricchetto, cuscinetti di fissaggio del carico, supporto per valigia e molto altro.

Poiché l’intero sistema è progettato per essere estremamente leggero, con un peso di circa 30 chilogrammi nonostante la sua robustezza, i conducenti di Combo Electric non devono scendere a compromessi in termini di carico. Il furgone elettrico a batteria Opel offre fino a 4,4 m³ di volume di carico e può trasportare fino a circa 750 chilogrammi.

Opel Combo Electric Bott

La predisposizione per il fissaggio del carico di bott non solo aumenta l’ordine e la sicurezza nel veicolo e consente di lavorare in modo efficiente ovunque, ma è soprattutto economica per i clienti. Questo perché la trasformazione può essere eseguita direttamente in fabbrica o, su richiesta, tramite i concessionari Opel autorizzati ed è disponibile come pratica transazione con un’unica fattura. Una collaborazione che si rivela vantaggiosa per gli artigiani sotto diversi aspetti: professionale, semplice e che fa risparmiare tempo e denaro.

