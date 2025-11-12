Fiat porta innovazione e modelli inediti al Salone dell’Auto di San Paolo

Fiat partecipa al Salone dell’Auto di San Paolo, portando numerose innovazioni ed esperienze immersive per gli appassionati di auto, design e tecnologia. Leader nel mercato brasiliano da cinque anni consecutivi, il marchio prosegue il suo impegno nel mantenere uno stretto rapporto con i consumatori ed è il marchio più longevo del mercato nazionale a partecipare a questa nuova edizione dell’evento.

Fiat presenta innovazioni e offre esperienze per entrare ancora più in contatto con il consumatore brasiliano

“Come leader storico nell’innovazione e nelle nuove tecnologie in Brasile, Fiat non poteva mancare al ritorno del Salone Internazionale dell’Automobile di San Paolo, un evento che simboleggia la passione dei brasiliani per le auto. Siamo il marchio che vende più veicoli in Brasile e interagisce con il consumatore locale, e questa vicinanza si riflette nei nostri risultati: oggi, più di 1 veicolo nuovo su 5 venduto nel Paese è una Fiat. Questo contatto diretto con il pubblico sarà essenziale per avere scambi preziosi che ci aiutino a continuare a plasmare il futuro della mobilità in Brasile”, afferma Federico Battaglia, Vice Presidente del marchio Fiat per il Sud America.

Una delle principali attrazioni dello stand del marchio promette di soddisfare sia i fan dello Scorpione sia gli appassionati di auto elettriche. I visitatori potranno ammirare l’Abarth 600e Scorpionissima, il modello più potente del marchio, con 280 CV e 345 Nm di coppia. Sviluppata da Stellantis Motorsport e testata sui banchi prova della Formula E, la 600e Scorpionissima coniuga prestazioni sportive con l’elettrificazione; con un motore elettrico da 207 kW, il modello è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 5,85 secondi.

La 600e Scorpionissima presenta un design aggressivo ispirato sia ai modelli classici che al mondo dei videogiochi. Le forme squadrate del radiatore, ad esempio, sono ispirate alla storica Abarth 850 TC, mentre la geometria spigolosa e le linee oblique richiamano elementi visivi del mondo digitale. L’esclusiva colorazione Hypnotic Purple evoca tutti gli effetti ipnotici della puntura di uno scorpione.

Oltre all’Abarth 600e, gli appassionati del marchio dello Scorpione potranno ammirare da vicino anche l‘Abarth Fastback 2026, il SUV Coupé sportivo di Fiat, che sfoggia un look imponente e prestazioni elevate grazie al motore turbocompresso e alle finiture premium. Recentemente, il modello ha subito alcune modifiche, con una griglia completamente ridisegnata, un paraurti dalle linee più pronunciate e decise, nuovi sedili sportivi ispirati all’artiglio dello Scorpione, il logo Abarth ricamato insieme al disegno dello Scorpione e alle cuciture rosse, e altri dettagli che rendono il modello ancora più sofisticato e unico. I visitatori potranno inoltre apprezzare il rombo del motore, segno distintivo del DNA Abarth, tramite cuffie disponibili presso il totem accanto alla vettura.

Fiat, marchio creativo da sempre legato alle passioni dei brasiliani, ha sviluppato un buzzmodel esclusivo della Pulse Abarth Stranger Things. I fan possono ammirare il modello e partecipare a un’esperienza immersiva che li “trasporta” nel Sottosopra, in un ambiente interamente progettato per gli appassionati della serie. Oltre al buzzmodel disponibile al Salone dell’Auto, Fiat ha recentemente lanciato un’edizione speciale della Pulse Abarth Stranger Things, ispirata alla quinta e ultima stagione della serie. Le 511 unità – un omaggio al numero Undici del protagonista – della Pulse Abarth Special Edition Stranger Things sono disponibili per l’acquisto presso tutte le concessionarie Fiat in tutto il Paese.

In qualità di marchio di pick-up più venduto in Brasile, lo stand avrà uno spazio dedicato all’esposizione del pick-up Strada, un modello che ha riscosso un enorme successo tra i brasiliani e che si appresta a diventare il veicolo più venduto in Brasile per il quinto anno consecutivo, oltre ai modelli Toro e Titano. Ci sarà anche una divertente e coinvolgente dimostrazione della capacità di carico.

Nello stand della casa automobilistica saranno presenti anche i negozi Fiatwear e Abarthwear, una lounge e attivazioni che utilizzano l’intelligenza artificiale, oltre a un pannello LED con un conto alla rovescia per il 50° anniversario di Fiat Brasile, che si terrà il prossimo anno. I visitatori del Salone dell’auto potranno anche provare su strada la Titano Ranch e le versioni Abarth dei SUV Pulse e Fastback di Fiat.

Infine, Fiat presenterà anche una concept car che promette di sorprendere tutti e svela la direzione stilistica che guiderà il futuro del marchio nei prossimi anni. Il Salone dell’Automobile di San Paolo si terrà dal 22 al 30 novembre presso il quartiere Anhembi (San Paolo). In uno stand di 500 m², la casa torinese presenterà nuovi prodotti che promettono di lasciare il segno durante l’evento.