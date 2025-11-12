Meno di 300 km percorsi e più di 800 CV, la storia breve di questa Ferrari 296 GTB

Questa Ferrari 296 GTB del 2025 è forse la prova che il diavolo non veste Prada ma veste nero e ama anche un tocco deciso di Giallo Modena. Parte della prestigiosa collezione WOB Ferrari Fall Festival in California, questa supercar ha percorso appena 172 km sul suo contachilometri digitale e si presenta come un capolavoro, come giudicato da alcuni collaudatori, che si avvicina alla SF90 ma a un prezzo nettamente inferiore.

Advertisement

Il vero affare qui è il pacchetto Assetto Fiorano, l’opzione per chi non vuole compromessi e ha anche un mezzo milioncino di budget. L’upgrade presente su questa versione della 296 GTB alleggerisce il peso di circa 15 kg, grazie a pannelli porta in fibra di carbonio ridisegnati e a un lussuoso lunotto posteriore in Lexan, e sostituisce gli ammortizzatori standard con ammortizzatori Multimatic non regolabili. Le grafiche Giallo Modena e gli splitter anteriori angolari in fibra di carbonio completano il look aggressivo, ispirato alla storica 250 LM.

Advertisement

Sotto il cofano (anzi, dietro l’abitacolo), batte il cuore della rivoluzione Ferrari. Un motore V6 biturbo F163 da 3,0 litri con configurazione a V caldo a 120 gradi, abbinato a un motore elettrico MGU-K. Insieme, questi due propulsori ibridi plug-in erogano l’ira combinata di 819 cavalli e 700 Nm di coppia, scaricati sulle sole ruote posteriori tramite un cambio automatico F1 a otto rapporti.

L’abitacolo è un trionfo di fibra di carbonio e lusso, con sedili in stile Daytona regolabili elettricamente, riscaldati e ventilati, rivestiti in pelle Nero con cuciture Gialle abbinate. Il pilota è coccolato da un volante in fibra di carbonio con luci di cambio marcia a LED, mentre il passeggero ha a disposizione un display dedicato per godersi il viaggio.

Advertisement

Montata su cerchi in lega forgiati da 20″ diamantati fissati da prigionieri in titanio, e con freni carboceramici con pinze gialle, questa 296 GTB è un’occasione decisamente rara, che arriva dalla Florida, e (meno male, anche) senza incidente, rapporto Carfax alla mano. Si attende solo un nuovo magnate pronto a ignorare i limiti di velocità.