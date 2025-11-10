Motori PureTech 1.2: tutte le novità della versione 6.3

I motori PureTech 1.2 di Stellantis hanno ricevuto negli ultimi anni numerosi aggiornamenti tecnici, con l’obiettivo di migliorare efficienza, manutenzione e prestazioni. L’ultima generazione, denominata 6.3, introduce modifiche significative rispetto alla versione 6.2, che vanno oltre il semplice aggiornamento software, coinvolgendo anche dettagli progettuali fondamentali per la regolazione della fasatura e la manutenzione ordinaria.

Ecco cosa è cambiato di preciso per il motore PureTech 1.2 con l’ultima versione

Tra le novità più importanti spiccano le modifiche alla struttura superiore del motore, in particolare al coperchio delle valvole e al sistema di ventilazione del basamento. La versione 6.3 integra una camera di sfiato dell’olio aggiuntiva, grazie a un nuovo sistema di separazione tra olio e vapori, che migliora il funzionamento del basamento e riduce le perdite di olio. Inoltre, il bocchettone di riempimento dell’olio consente ora di ispezionare visivamente il meccanismo di fasatura variabile delle valvole senza dover smontare il coperchio, semplificando notevolmente le operazioni di manutenzione.

Un altro elemento distintivo riguarda il meccanismo di bloccaggio dell’albero a camme. La versione 6.3 introduce una porta aggiuntiva nel coperchio valvole, che consente l’utilizzo del nuovo attrezzo OM3798, da aggiungere al kit standard OM3797 già utilizzato sulla versione 6.2. Gli altri componenti del kit, come l’attrezzo di bloccaggio dell’albero motore e quello per l’albero a camme secondario, rimangono invariati.

Dal punto di vista delle prestazioni, anche i profili delle camme sono stati rivisti, migliorando il riempimento dei cilindri e contribuendo alla riduzione delle emissioni. La versione 6.3 integra inoltre un tendicatena migliorato, che garantisce maggiore affidabilità e durata nel tempo.

Questi aggiornamenti rendono la versione 6.3 non solo più efficiente, ma anche più semplice da gestire per i meccanici, riducendo i tempi di intervento e migliorando la manutenzione ordinaria. Grazie a queste modifiche, i motori PureTech 1.2 confermano la loro evoluzione continua, combinando prestazioni, efficienza e facilità di intervento, rispondendo alle esigenze di produttori e officine specializzate. Dunque Stellantis pensa e spera così di aver risolto tutti i problemi sui motori PureTech