Ram sponsorizza il campionato mondiale FIM Supercross a Buenos Aires

Ram, il marchio di pick-up di Stellantis, sarà sponsor ufficiale del FIM World Supercross Championship, il campionato mondiale di supercross che si terrà questo fine settimana a Buenos Aires. La presenza del marchio a uno degli eventi sportivi più spettacolari al mondo riafferma il suo legame con discipline che combinano potenza, precisione e prestazioni estreme.

Ram avrà uno spazio esclusivo all’interno della sede dove saranno esposti due dei modelli che rappresentano il DNA del marchio

Nell’ambito di questo supporto, Ram avrà uno spazio esclusivo all’interno della sede dove saranno esposti due dei modelli che rappresentano il DNA del marchio nella regione: il Ram 1500 e il Rampage. Da un lato, il Ram 1500 continua a consolidare la sua posizione di punto di riferimento nel segmento full-size grazie alla sua inconfondibile combinazione di potenza, comfort e caratteristiche premium. Dall’altro, il Rampage, il pick-up compatto più potente prodotto in Sud America, offre una proposta interessante per chi cerca robustezza e versatilità in un formato più urbano, senza rinunciare al carattere distintivo del marchio.

“Essere presenti al Campionato Mondiale FIM Supercross è un’opportunità per continuare ad avvicinare la nostra identità a un pubblico che apprezza potenza, libertà e personalità. Ram e il supercross condividono lo stesso spirito: sfida, miglioramento costante e passione per l’autenticità. Esporre i nostri modelli su questo palcoscenico è un modo per rafforzare chi siamo e cosa rappresentiamo sul mercato “, ha affermato Javier Denevi, Brand Manager Ram in Argentina.

La partecipazione di Ram al campionato mondiale di supercross si aggiunge a una serie di alleanze strategiche legate a sport e attività che celebrano la cultura dell’impegno, dell’abilità e del legame con il vero potere.