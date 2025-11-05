Fiat: in Austria ad ottobre 2025 ha quasi raddoppiato le vendite

Dopo un settembre di successo in Austria, in cui Fiat ha raddoppiato le vendite di autovetture del 97,6 per cento, a ottobre le vendite sono quasi raddoppiate: sono state lanciate sul mercato 417 nuove autovetture, con un incremento del 95 per cento.

Anche ad ottobre 2025 forte aumento delle immatricolazioni per Fiat in Austria

Anche le vendite di veicoli commerciali sono state molto soddisfacenti a ottobre. Un aumento del 21% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, che si traduce nella vendita di 333 nuovi veicoli commerciali. Il mercato complessivo di Fiat (autovetture + veicoli commerciali leggeri) ha registrato un incremento del 54%, raggiungendo le 750 unità. La quota di mercato totale di ottobre è salita al 2,7%, confermando così il trend positivo del terzo trimestre.

Christian Bley, Amministratore Delegato di FIAT Austria, ha commentato: “FIAT sta crescendo nettamente al di sopra della media del mercato in Austria, e ne sono molto soddisfatto. Perché stiamo rendendo la mobilità di nuovo facile e accessibile. La nuova Grande Panda risponde esattamente alle esigenze delle famiglie e dei pendolari austriaci: compatta, intelligente e distintiva, disponibile come veicolo elettrico, ibrido o come classico modello a benzina. La Topolino dimostra quanto la micro-mobilità elettrica possa essere attraente nella vita di tutti i giorni: vanta già una quota di mercato del 24% nel suo segmento. Anche FIAT Professional dimostra giorno dopo giorno, con i suoi veicoli commerciali, che efficienza e affidabilità sono fondamentali per i nostri clienti business. I numeri parlano da soli: +54% a ottobre è una dichiarazione chiara. Continueremo a portare avanti questo slancio anche nella parte finale dell’anno insieme ai nostri concessionari”.

La nuova Fiat Grande Panda è stata lanciata con successo in Austria a maggio, nelle versioni elettrica e ibrida. È l’antesignana di una famiglia di modelli completamente nuova e incarna design italiano, compattezza, versatilità e sostenibilità. In Austria, la Grande Panda è disponibile per l’ordine nelle versioni elettrica, ibrida e turbo benzina.