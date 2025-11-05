Terre Di Canossa Rally e Modena Cento Ore 2026: le anticipazioni sui 2 eventi per auto storiche

In questo periodo cominciano a prendere fisionomia pubblica gli eventi motoristici del prossimo anno. Nelle scorse ore l’annuncio dell’apertura delle iscrizioni al Terre di Canossa Rally 2026 e alla Modena Cento Ore 2026. Sono due eccellenze dell’automobilismo classico internazionale, che ad ogni edizione richiamano fior di auto storiche e di collezionisti provenienti da varie parti del mondo.

Questi appuntamenti, a dispetto del format vincente, si rinnovano in modo costante, per offrire motivi di appetibilità sempre nuovi. Con tale approccio, l’interesse si è consolidato nel tempo, producendo una tela via via più seducente. La miscela prevede sfide al cronometro e momenti di piacevolezza turistica, in un quadro attentamento curato, fin nei minimi dettagli.

Da poco sono state comunicate le date 2026 della coppia di eventi per auto storiche passati in rassegna in questo articolo. Contestualmente si sono aperte le iscrizioni e sono state divulgate le prime indicazioni sui rispettivi programmi. Se volete tuffarvi nella loro scoperta, facendo leva sulle anticipazioni al momento disponibili, proseguite la lettura del post.

Terre di Canossa Rally 2026 per auto storiche e non solo

Courtesy of Canossa Events

Le date da segnare in agenda, per questo evento di pregio riservato alle auto storiche e sportive, sono quelle che vanno da giovedì 7 a domenica 10 maggio 2026. Gli equipaggi, come al solito, vivranno un’esaltante esperienza lungo le millenarie strade della Grancontessa Matilde di Canossa, Regina d’Italia nell’XI secolo. Cuore operativo della manifestazione sarà Forte dei Marmi. La meravigliosa perla della Versilia farà da sfondo a diversi momenti di Terra di Canossa Rally.

Il fascino imperturbabile di questa città, nata per volere di Michelangelo Buonarroti, come scalo per il trasporti dei preziosi marmi provenienti dalle Alpi Apuane, sarà la preziosa cornice di riferimento della kermesse motoristica. Nessuno saprà resistere alla forza delle sue seduzioni, generosamente elargite agli ospiti. Qui i partecipanti inizieranno il loro rapporto con l’evento e soggiorneranno per tre notti, in un hotel 5 stelle del luogo.

Nell’arco del suo svolgimento, Terre di Canossa Rally 2026 regalerà ai protagonisti un’esperienza unica, di circa 600 chilometri di lunghezza, dove le splendide auto storiche si concederanno alla visione del pubblico e degli appassionati. L’itinerario sarà costellato da un caleidoscopio di paesaggi, con incantevoli scorci costieri e montani. Assicurato un felice bombardamento emotivo, destinato a fissarsi nel cuore di tutti.

Le tre tappe saranno dedicate alla scoperta dell’entroterra toscano e di alcune splendide città d’arte di quella regione, come Lucca e Pisa. In questo scenario, gli equipaggi si confronteranno, a bordo delle loro auto storiche, con le insidie della gara di regolarità “superturistica”. Insieme alle “nonne” a quattro ruote, costruite fino al 1987, saranno della partita alcune vetture classiche più recenti e delle moderne supercar, accuratamente scelte dagli organizzatori, per rispettare i target.

Sono previste prove a cronometro e di media, oltre a nuove sfide che metteranno alla prova le abilità degli equipaggi partecipanti e la loro sintonia coi mezzi condotti. Come già sottolineato, gli aspetti competitivi si abbineranno a momenti turistici di altissimo livello, congrui al prestigio del parterre. Previsti anche momenti gourmet e serate uniche in location esclusive, per sigillare al meglio la magia dell’evento, sotto le note dell’eccellenza e della convivialità.

Modena Cento Ore 2026: scariche di adrenalina in pista

Courtesy of Canossa Events

In questo caso le date da segnare in agenda sono quelle dal 6 all’11 ottobre del prossimo anno. Solo cento auto storiche saranno ammesse al via. Facile immaginare un difficile processo di selezione per gli organizzatori. In linea con la tradizione, anche nel 2026 la Modena Cento Ore offrirà ai suoi protagonisti un perfetto connubio tra competizione, eleganza e piacere di guida. Il tutto nell’ambito di una miscela felicemente calibrata, tanto unica quanto irresistibile.

Agli equipaggi verrà offerta la possibilità di scegliere tra la sezione Velocità e la sezione Regolarità. La prima con gare in pista e prove speciali su strade chiuse al traffico; la seconda con prove di regolarità, anche in circuito. Il via alle danze di Modena Cento Ore 2026 è fissato per martedì 6 febbraio, con gli accrediti e la cena di benvenuto, nella città di Riccione, affacciata sull’Adriatico.

Il giorno dopo sarà il turno della partenza ufficiale, con la prima gara al Misano World Circuit. Qui l’energia delle auto storiche protagoniste dell’evento inizierà a liberarsi con grande vigore. Altre emozioni fra i cordoli, arricchite dalle sonorità meccaniche dei mezzi, prenderanno forma nella giornata di giovedì 8 ottobre, all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il cammino proseguirà poi fino a Firenze, con intermezzo di prove speciali. Nel capoluogo di regione della Toscana si terrà la tradizionale e raffinata Serata di Gala Medicea. Ancora tuta e casco il venerdì 9 ottobre, con una sessione adrenalinica sul tracciato del Mugello, prima del trasferimento verso Forte dei Marmi. Da qui, nella mattinata di sabato 10, gli equipaggi si muoveranno a bordo delle loro auto storiche alla volta di Modena, che chiuderà l’edizione 2026 del prestigioso evento, con le ultime prove speciali e un arrivo emozionante.

Come da tradizione, nella sezione Velocità saranno ammesse vetture conformi alle norme FIA prodotte fino al 1981 e appartenenti a specifiche classi. Nella sezione Regolarità, potranno partecipare tutte le auto storiche costruite fino al 1981. Anche la Modena Cento Ore 2026, come Terre di Canossa Rally, proporrà una intrigante miscela di paesaggi, ospitalità, cultura, cucina e vini (questi ultimi, naturalmente, solo la sera, prima di andare a letto).

Fonte | Canossa