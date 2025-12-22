Jeep Avenger e Nuova Compass al 105XMasters Winter Tour 2025/2026

Jeep lega ancora una volta il suo nome alle piste innevate, come protagonista del 105XMasters Winter Tour 2025/2026. Si allunga così una partnership diventata tradizione, con nove anni di felice intesa alle spalle. Il pubblico si prepara a vivere emozioni forti nello stand della casa automobilistica statunitense, della galassia Stellantis, capace di rinnovare sempre le note dello stupore e dell’entusiasmo.

Lo spirito avventuroso del marchio fornirà dosi aggiuntive di adrenalina sul manto bianco, nell’ambito dell’iconico format, che coniuga sport, musica e intrattenimento ad alta quota, sotto la regia di Radio 105. Una tela del genere è in sintonia con l’essenza di Jeep, che ne condivide i valori, in termini di piacere sensoriale e libertà.

Il nuovo ciclo del 105XMasters Winter Tour prenderà le mosse con l’appuntamento di Sestriere, in programma subito dopo Natale, quando il calendario scandirà le giornate del 28 e 29 dicembre. Poi sarà il turno di Bardonecchia (31 gennaio e 1° febbraio), Prato Nevoso (21 e 22 febbraio), Cavalese (7 e 8 marzo) e Courmayeur (14 e 15 marzo). Sono tutte località sciistiche di grande fama, dove la magia della kermesse si prepara ad esprimersi nel pieno fulgore.

Jeep sarà presente all’appello, nelle diverse date, con la Nuova Compass, che si pone come riferimento del cruciale segmento C-SUV, e con l’Avenger, SUV più venduto d’Italia. Come dicevamo, ogni tappa del 105XMasters Winter Tour offrirà una miscela di attività e divertimento, tanto per i grandi quanto per i più piccoli. Ci sarà un Village, pronto a trasformarsi in un motore emotivo di vibrante potenza.

Per chi ama vivere la montagna con adrenalina, tornerà anche il Side Hits Content Creation Game, dove salti, trick e creatività si uniranno in sfide spettacolari. Radio 105 si prepara a portare la musica più forte, la sua animazione e collegamenti live, molto apprezzati dagli ascoltatori della nota emittente.

Nello stand Jeep, in occasione dell’ultima tappa di Courmayeur, verrà offerta la possibilità di partecipare a un esclusivo test drive su pista innevata, per gustare i brividi di guida ad alta quota, sul manto bianco. La partecipazione del marchio statunitense al 105XMasters Winter Tour 2025/2026 prenderà forma, come già scritto, con due modelli: Avenger e Nuova Compass.

La prima è una Jeep molto amata dalla clientela, che gode di una domanda di mercato particolarmente sostenuta. Tra i suoi punti di forza, una gamma davvero ricca, in grado di offrire e ai potenziali acquirenti l’opportunità di scegliere tra diverse soluzioni di mobilità: 100% elettrica, e-Hybrid, benzina e 4xe con trazione integrale elettrificata.

A fare compagnia a questo amato modello ci penserà la Compass, nuovo SUV Jeep 100% Made in Italy, di cui sono già aperti gli ordini. Lo step di fresco conio segna la nascita della terza generazione di questo modello globale, che è diventato una pietra miliare del successo del marchio in Europa e nel mondo, con volumi commerciali davvero brillanti, su vasta scala.

Costruita sulla piattaforma STLA Medium, vocata alla modernità, unisce le migliori capacità della categoria, il design iconico di Jeep, una tecnologia avanzata e una completa libertà di scelta dei propulsori. Anche qui ai clienti viene offerto un bel ventaglio di scelta sul piano propulsivo, con unità motoristiche capaci di adattarsi al meglio alle varie esigenze.

Sviluppata a Balocco e prodotta a Melfi, questa Jeep è stata progettata per distinguersi nel segno dell’eccellenza, che promette di regalare nei diversi ambiti operativi: dalle strade cittadine e autostradali agli spostamenti quotidiani, fino alle avventure più esotiche all’aria aperta. Il tutto con la forza di un design iconico, di ampi spazi interni e di una grande versatilità. Più che come una “semplice” auto, possiamo vederla come uno stile di vita.