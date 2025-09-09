Nuova Lancia Ypsilon ibrida: a settembre 2025 in promozione ad un prezzo record

Nuova Lancia Ypsilon ibrida è protagonista a settembre 2025 di una nuova campagna promozionale che si affianca a quella relativa alla versione elettrica che come sappiamo beneficerà degli incentivi statali quando questi partiranno effettivamente. Grazie alla formula di Stellantis Financial Service che prevede un notevole sconto per chi intende acquistare la vettura nel corso di questo mese.

A settembre, la Nuova Lancia Ypsilon Ibrida è disponibile con formula Stellantis Financial Services a 17.900 euro

Una selezione di modelli della gamma della nuova Lancia Ypsilon Ibrida è immediatamente disponibile con prezzi a partire da 17.900 euro, oltre agli oneri finanziari, grazie a un piano di finanziamento conveniente con anticipo di 2.934 euro e 35 rate mensili da 129 euro. L’offerta riguarda tutti gli allestimenti, dai più essenziali a quelli più esclusivi, capaci di esprimere al meglio l’attenzione artigianale, l’eleganza e il comfort distintivi del marchio Lancia.

La Nuova Lancia Ypsilon, disponibile sia in versione 100% elettrica sia ibrida, si distingue per maneggevolezza, prestazioni e efficienza, caratteristiche che la rendono ideale per la guida urbana. La variante ibrida monta un motore 1.2 L da 110 CV (74 kW) con tecnologia 48V a 3 cilindri, abbinato al cambio automatico e-DCT a 6 rapporti e sistemi pensati per ridurre i consumi. Questa combinazione garantisce una guida fluida, affidabile e, in determinate condizioni, anche completamente elettrica, valorizzando l’esperienza a bordo.

Da martedì 9 settembre prende il via la nuova campagna TV di Lancia, che accompagnerà il pubblico fino al weekend del Porte Aperte, sabato 20 e domenica 21 settembre. Un’occasione per avvicinarsi al mondo Lancia e scoprire le vetture disponibili immediatamente, immergendosi in un’esperienza che unisce eleganza, innovazione e cura artigianale.

Lancia invita a visitare uno dei 160 showroom presenti sul territorio, per conoscere da vicino l’intera gamma della Nuova Lancia Ypsilon e approfittare delle promozioni di settembre. L’evento offre la possibilità di vivere una customer experience sempre più premium, dove design raffinato, tecnologia avanzata e comfort superiore si combinano per regalare momenti di guida unici.

Con questa offerta, il marchio propone ai clienti di portare a casa subito la propria idea di eleganza contemporanea: uno stile che cattura al primo sguardo, sistemi intelligenti che semplificano la vita e un comfort che rende ogni spostamento speciale, con veicoli già pronti per la consegna immediata.