Alfa Romeo è Mobility Partner del C2C Festival 2025, a Torino

Alfa Romeo è Mobility Partner del C2C Festival 2025, ovvero una delle manifestazioni più “avant-pop” di tutta Europa. In programma già da ieri, 30 ottobre, fino al prossimo 2 novembre ha il compito di trasformare Torino in un vero e proprio laboratorio della creatività contemporanea. In questo modo Alfa Romeo si lega a quello che è il festival indoor più grande d’Italia che trasforma Torino nella capitale della musica d’avanguardia.

Alle OGR di Torino si è svolto ieri il C2C Festival Grand Opening presented by Alfa Romeo, ovvero la serata inaugurale dell’evento che ha avviato ufficialmente il CSC Festival 2025. In questo modo durante la Contemporary Art Week, Alfa Romeo diviene protagonista dell’intero tessuto urbano torinese con una presenza sempre più diffusa. La collaborazione con Alfa Romeo vede la partecipazione di 14 vetture brandizzate che percorrono le strade del capoluogo piemontese accompagnando artisti e ospiti dell’evento. Allo stesso tempo presso gli spazi del C2C Festival 2025, ovvero quelli del Lingotto e delle OGR, rimane esposta la nuova Alfa Romeo Tonale in allestimento Milano Cortina 2026; una variante di lancio dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 di cui Alfa Romeo è già Automotive Premium Partner.

La collaborazione col C2C Festival permette ad Alfa Romeo di rinnovare l’impegno a sostenere la creatività contemporanea

La partecipazione di Alfa Romeo al C2C Festival 2025, che accoglie oltre quarantamila partecipanti, dice che il Costruttore del Biscione rinnova il proprio impegno nel sostenere le forme più evolute legate alla creatività contemporanea. Ne deriva la promozione di un linguaggio utile a coniugare tradizione e modernità, un vero e proprio incontro fra due mondi che condividono spirito di ricerca e libertà.

Al C2C Festival 2025 Alfa Romeo ha portato la nuova Tonale, nell’appena presentato nuovo restyling in versione di lancio Milano Cortina 2026. Una variante che si distingue per gli ottimi contenuti proposti e per equipaggiamenti di tutto rispetto a disposizione. Ciò in abbinamento a un design esterno rivisto e all’adozione di nuovi cerchi utili a proporre carreggiate allargate di circa 10 millimetri, pinze Brembo in nero lucido, sedili in Alcantara in nero e bianco, fascia della plancia rivestita in Alcantara e cuciture a contrasto bianche con ambient light a grafica specifica. L’edizione di lancio offre pure la possibilità di personalizzazione con tutte le tinte della gamma colori, anche col tetto nero a contrasto.