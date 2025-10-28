Alfa Romeo Alfa1: l’hypercar virtuale che immagina il futuro del Biscione

A differenza di altre case automobilistiche, Alfa Romeo pur vantando una ricca tradizione sportiva non pare voler puntare sul lancio di nuove hypercar contemporanee: la Tonale rimane un SUV crossover compatto, mentre Giulia e Stelvio stanno gradualmente invecchiando. Nonostante ciò, i due modelli continueranno a circolare per qualche anno, e il prestigioso marchio Quadrifoglio è pronto a fare ritorno. L’unica eccezione è la nuova 33 Stradale che però come sappiamo è stata prodotta in appena 33 unità.

Alfa Romeo Alfa1 è l’audace concept di Tommaso D’Amico che immagina una futura hypercar del biscione

Alcune voci indicano che la casa automobilistica del biscione abbia abbandonato per il momento i progetti di modelli più grandi e anche di eventuali supercar, che avrebbero potuto conquistare il mercato nordamericano, affidandosi alla piccola Junior, che ormai con quasi 60 mila ordini può essere considerato un successo commerciale consolidato soprattutto in Europa. Dunque pare difficile al momento immaginare che una nuova hypercar possa fare capolino molto presto nella gamma della casa milanese.

In questo scenario, l’arte digitale interviene con fantasia e creatività. Tommaso D’Amico, noto su YouTube e sui social come tda_automotive, ha immaginato un futuro alternativo per il Biscione. Specializzato in creazioni digitali italiane, D’Amico ha già rivisitato classici come la Fiat X1/9 o la Lamborghini Miura X in versione PHEV.

Il suo ultimo progetto, la concept car virtuale Alfa Romeo Alfa1, rappresenta una possibile hypercar italiana. Dai pochi POV disponibili, emerge una coupé dalle linee scolpite e fianchi extra larghi, con il caratteristico “scudetto” che ospita enormi prese d’aria e una moderna barra LED al posteriore. Nonostante la natura virtuale, il concept non rinuncia al fascino della tradizione: è infatti alimentato da un motore a combustione interna, come suggerisce il doppio scarico centrale.

Con Alfa Romeo Alfa1, Tommaso D’Amico propone dunque una visione audace e stilisticamente coerente del futuro Alfa Romeo, pronta a entusiasmare gli appassionati italiani e a riaccendere il sogno delle hypercar nel Vecchio Continente.