Stellantis protagonista di un incontro strategico con i fornitori a Betim

Stellantis ha organizzato la Settimana della Localizzazione e dell’Innovazione presso il Betim Automotive Hub (MG), un incontro strategico che ha riunito 30 fornitori globali e diverse aree dell’azienda per discutere di innovazione, nazionalizzazione della tecnologia e nuovi investimenti nel settore automobilistico.

L’iniziativa rafforza il posizionamento di Stellantis come leader nell’innovazione e nella mobilità in Brasile e nella regione

L’evento ha riunito team di Acquisti, Ingegneria, Progettazione, Marchi, Qualità, Produzione e Legale, nonché rappresentanti di enti pubblici e istituzioni che promuovono l’innovazione, come InvestMinas (MG), AgeRio (RJ), Adepe (PE) e il Programma Mover, che supportano il progresso tecnologico e lo sviluppo regionale.

L’iniziativa rafforza l’impegno di Stellantis nel rafforzare le partnership strategiche, espandere l’ecosistema dell’innovazione e promuovere lo sviluppo tecnologico locale, con impatti positivi sulla competitività, sulla sostenibilità e sulla creazione di posti di lavoro qualificati.

“Il futuro della mobilità dipende dalla collaborazione tra tutti gli anelli della filiera automobilistica. Questo incontro unisce innovazione, talento e tecnologia, rafforzando l’ecosistema locale ed espandendo lo sviluppo di soluzioni in Brasile e Sud America”, afferma Dulcinéia Caldeira Brant, Senior Vice President Purchasing di Stellantis per il Sud America.

Durante l’evento si è parlato di tendenze di design, normative future, innovazione tecnologica e opportunità fiscali. Le aziende partecipanti hanno presentato soluzioni in ambito mobilità, connettività, efficienza energetica e sicurezza dei veicoli, temi prioritari per Stellantis nella transizione verso una mobilità più intelligente e sostenibile.

Tra i punti salienti, la nuova normativa sulla sicurezza dei veicoli, prevista per il 2027, che renderà obbligatori i sistemi di sicurezza attiva con telecamere frontali. Stellantis sta già lavorando allo sviluppo di queste soluzioni, riaffermando il suo atteggiamento proattivo e il suo impegno per la sicurezza e la soddisfazione del cliente.

Ospitando la Settimana della Localizzazione e dell’Innovazione, Stellantis riafferma la sua leadership regionale e il suo ruolo nella trasformazione dell’industria automobilistica brasiliana e sudamericana, promuovendo lo sviluppo locale, la nazionalizzazione delle tecnologie e la competitività del Paese sulla scena globale.