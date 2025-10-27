Stellantis valuta una riorganizzazione dei marchi: verso una possibile divisione tra Europa e America

Stellantis sta conducendo un’approfondita analisi interna sul proprio portafoglio marchi, con l’obiettivo di valutare una possibile ristrutturazione dell’intero gruppo. Le discussioni, ancora in una fase preliminare e non accompagnate da decisioni ufficiali, rientrano in un più ampio piano di revisione strategica che potrebbe portare alla creazione di due divisioni principali: una atlantica e una europea.

La revisione in corso potrebbe ridefinire profondamente la struttura del gruppo, segnando l’inizio di una nuova fase per Stellantis

L’intento di Stellantis è ottimizzare la gestione dei brand in base ai rispettivi mercati di riferimento, rafforzando le sinergie e riducendo le sovrapposizioni che negli ultimi anni hanno reso complessa la governance di un conglomerato tanto vasto.

Tra i marchi analizzati, Peugeot rappresenta una colonna portante della divisione europea. Storicamente legata al gruppo PSA, la Casa del Leone vanta una solida quota di mercato e una reputazione consolidata nel Vecchio Continente. La famiglia Peugeot, che mantiene una partecipazione azionaria in Stellantis, conferma così il ruolo centrale del marchio nella strategia continentale.

Sul fronte americano, Jeep e Ram emergono come pilastri strategici. Jeep, icona mondiale del fuoristrada, continua a essere uno dei brand più forti del gruppo e rimarrà un punto di riferimento nella futura divisione atlantica. Ram, specializzata in pick-up e veicoli commerciali pesanti, opera in un segmento altamente competitivo ma estremamente redditizio, fungendo da complemento ideale alla gamma Jeep e alla rete commerciale statunitense.

Più complessa la situazione di Maserati, che pur essendo l’unico marchio di lusso del portafoglio di Stellantis, continua a registrare perdite operative. Stellantis ha ribadito di non voler cedere il Tridente, ma punta a ridimensionare i piani di sviluppo per contenere i costi e riposizionare il marchio in modo più sostenibile. La revisione in corso potrebbe quindi ridefinire profondamente la struttura del gruppo, segnando l’inizio di una nuova fase per Stellantis.