Carlos Tavares prevede che il CEO di Tesla Elon Musk si ritirerà dall’industria automobilistica

Carlos Tavares, ex CEO di Stellantis, ha criticato Elon Musk sostenendo che dedica troppo poco tempo a Tesla, un’azienda che secondo lui risulta sopravvalutata e ormai superata dal colosso cinese BYD. In un’intervista rilasciata al quotidiano francese Les Echos, Tavares ha affermato che BYD si distingue per una maggiore efficienza produttiva e per costi più competitivi rispetto a Tesla, fattori che ne rafforzano la posizione sul mercato globale dell’elettrico. L’ex dirigente, che ha guidato marchi come Peugeot, Fiat e Jeep fino alla sua uscita da Stellantis lo scorso anno, ha inoltre previsto che Musk potrebbe presto scegliere di concentrare le proprie energie su altri progetti, lasciando Tesla in secondo piano.

“Non possiamo escludere che a un certo punto decida di lasciare l’industria automobilistica per concentrarsi sui robot umanoidi, su SpaceX o sull’intelligenza artificiale”, ha dichiarato Carlos Tavares in un’intervista per promuovere le sue memorie appena pubblicate. “Elon Musk avrà lasciato l’industria automobilistica”. Il livello di coinvolgimento di Musk in Tesla e la direzione che ha intrapreso per l’azienda sono tra i punti di contesa che gli investitori stanno valutando in vista del voto del mese prossimo su un pacchetto retributivo senza precedenti. A seconda del raggiungimento di determinati valori di mercato e traguardi operativi da parte di Tesla, l’uomo più ricco del mondo riceverebbe azioni per un valore di circa 1.000 miliardi di dollari.

Carlos Tavares, 67 anni, è scettico sul fatto che tali obiettivi saranno raggiunti. “La perdita di valore di Tesla in borsa sarà colossale perché questa valutazione è semplicemente stratosferica”, ha affermato. “Non sono sicuro che Tesla esisterà ancora tra 10 anni. È un gruppo innovativo, ma sarà battuto dall’efficienza di BYD”. Tesla e Musk al momento non hanno risposto alle richieste di commento sulle dichiarazioni di Tavares.