Stellantis annuncia nuovi aggiornamenti alla sua struttura organizzativa in Sud America

Stellantis comunica nuovi interventi di rafforzamento della propria organizzazione in Sud America, in continuità con le modifiche già annunciate il 19 novembre. L’aggiornamento della struttura mira a rendere più integrata ed efficace la gestione dei marchi e delle funzioni strategiche nella regione. In questo assetto, i responsabili dei brand e delle diverse aree operative riporteranno direttamente a Breno Kamei, recentemente nominato Senior Vice President of Brands and Marketing Management, ruolo che include anche la supervisione delle attività di Marketing Performance.

Stellantis annuncia ulteriori aggiornamenti alla sua struttura organizzativa per il Sud America

Contestualmente, Felipe Daemon assume la responsabilità del marchio Leapmotor per il Sud America, lasciando la guida di Citroën. In azienda dal 2015, Daemon vanta un percorso professionale consolidato nelle aree marketing e prodotto, con un contributo diretto allo sviluppo e alla gestione di diversi marchi del Gruppo, tra cui Fiat, Jeep e Peugeot, quest’ultimo già guidato a livello regionale. Il suo profilo garantisce una visione trasversale del portafoglio, del posizionamento dei brand e delle strategie commerciali nel mercato sudamericano.

Pedro Silva assume la carica di Responsabile del marchio Citroën per il Sud America dopo una solida carriera multidisciplinare. È entrato in FCA nel 2008 e ha costruito la sua carriera con esperienza in Acquisti, Pianificazione e Strategia di Prodotto, Ingegneria, Supply Chain e Marketing di Prodotto.

Nel 2021 assume il ruolo di Product Marketing Manager in Fiat e nel 2024 diventa Product Marketing Director in Jeep, consolidando una visione integrata del business, dallo sviluppo dei veicoli alla strategia di posizionamento del brand.

Sinfrônio Júnior , a sua volta, è il nuovo Responsabile di Pricing, Cost and Mix Optimization per l’America Latina. Ha iniziato la sua carriera in FCA come stagista nel 2009 e ha accumulato oltre 16 anni di esperienza nel settore automobilistico. Nel corso della sua carriera, ha lavorato come controller nelle aree di produzione e commerciale, contribuendo in modo significativo all’implementazione del Goiana Automotive Hub a Pernambuco. Nel 2018 è entrato a far parte del team commerciale, diventando responsabile della Pianificazione e delle Operazioni di Vendita per i marchi FCA. Nel 2023 ha assunto la Direzione Strategia e Operazioni di Vendita in Brasile, guidando la strategia commerciale per il portafoglio di Stellantis nel Paese.

Alessandra Souza rimane responsabile marketing e comunicazione del marchio per il Sud America; Fabiana Figueiredo continua a guidare Peugeot, ricoprendo il ruolo di responsabile del marchio nella regione; Frederico Battaglia rimane responsabile dei marchi Fiat e Abarth per il Sud America; Hugo Domingues rimane responsabile del marchio Jeep e Juliano Machado rimane responsabile del marchio Ram per il Sud America.

“Questi cambiamenti rafforzano il nostro modello di leadership regionale, rafforzano l’integrazione tra aree e marchi, aumentano l’efficienza operativa e ci preparano alle sfide e alle opportunità del nostro mercato. Auguro ai dirigenti il ​​successo in questi nuovi cicli professionali”, afferma Herlander Zola , presidente di Stellantis per il Sud America.