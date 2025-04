Garage Italia Customs presenta Panda 4x4e “Panduccia”

“Panduccia” è il nome della Fiat Panda 4×4 che ora solca l’isola di Culuccia, un paradiso incontaminato situato all’estremità settentrionale della Sardegna, ai margini dell’Arcipelago di La Maddalena. Ideata da Marco Boglione, Presidente di BasicNet e proprietario dell’isola, Panduccia trae ispirazione da un primo prototipo di Panda elettrica, costruito nel 2018 dall’amico Fabrizio Giugiaro. Il veicolo è stato progettato per soddisfare le esigenze di mobilità e sostenibilità dell’Azienda Agricola di Culuccia. “La Gallura è una regione magnifica. Mi piacerebbe dare nuova vita a uno storico Stazzu Gallurese autosufficiente, un tempo ampiamente conosciuto in tutta la Sardegna fino alla metà del XX secolo. Il vero nome dell’isola, Isola delle Vacche, ha un notevole valore culturale e storico. Volevo che la mobilità sull’isola avesse il minimo impatto possibile, anche visivamente”.

Si chiama “Panduccia” la Fiat Panda 4×4 dell’isola di Culuccia immaginata da Marco Boglione

“La Panda 4×4 di prima generazione mi è sembrata un buon punto di partenza: elettrificarla l’ha resa perfetta. In circa un anno, l’idea è diventata realtà grazie al mio amico, l’ingegnere Nicola Venuto, fondatore e CEO di Newtron Group, il cui genuino entusiasmo e le straordinarie competenze tecniche hanno reso tutto ciò possibile. È così che è nata Panduccia, la Panda di Culuccia”, afferma Marco Boglione. L’isola ha circa 20 chilometri di strade sterrate, con terreni vari, forti pendenze e tratti molto accidentati. Due prototipi sono già stati testati, percorrendo quasi 2.000 chilometri, con risultati sorprendentemente positivi in ​​termini di affidabilità sia meccanica che elettrica. Tra il primo e il secondo prototipo sono stati apportati diversi miglioramenti ergonomici e funzionali. L’Azienda Agricola di Culuccia prevede di costruire una piccola flotta di sei Panduccie nei prossimi due anni”.

“Panduccia, realizzata a mano dagli abili artigiani di Garage Italia Customs ed elettrificata da Newtron, è disponibile anche su richiesta. Riflette i valori dell’isola, dai suoi toni terrosi alla necessità di un veicolo a trazione integrale permanente, con una profondità di guado di oltre 50 cm. È dotata di aria condizionata, riscaldamento e servosterzo, ed è stata costruita per essere il più funzionale possibile, persino facile da lavare in qualsiasi condizione”, aggiunge Nicola Venuto.

Panduccia garantisce un’autonomia superiore ai 140 km con una sola carica, rappresentando una soluzione ideale per la mobilità sostenibile su percorsi urbani ed extraurbani. È equipaggiata con un limitatore di velocità programmabile, che consente di personalizzare l’esperienza di guida in base alle esigenze del conducente, garantendo al tempo stesso sicurezza e controllo. La velocità massima è autolimitata a 90 km/h, un valore ottimale per l’utilizzo quotidiano. Inoltre, grazie alla sua struttura avanzata e al potente motore, è in grado di affrontare senza difficoltà anche salite con pendenze superiori ai 40 gradi, offrendo prestazioni elevate anche su terreni impegnativi.

Sebbene concepita inizialmente per un contesto particolare e sviluppata quasi come un esemplare unico, l’Azienda Agricola di Culuccia ha annunciato l’intenzione di produrre una piccola flotta di sei Panduccie nell’arco dei prossimi due anni. Questi veicoli andranno progressivamente a sostituire i mezzi a combustione attualmente utilizzati all’interno dell’azienda, segnando un passo concreto verso la transizione ecologica. Il progetto si inserisce nel più ampio programma Icon-e di Garage Italia, iniziativa che mira alla reinterpretazione in chiave sostenibile e moderna dei grandi classici dell’automobilismo italiano, combinando estetica retrò, innovazione tecnica e mobilità a zero emissioni.