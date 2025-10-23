Ferrari 458 Spider: incidente col botto in una strada mitica degli USA | Video

Una Ferrari 458 Spider è stata la protagonista di una sgradevole disavventura negli Stati Uniti d’America. Per fortuna nessuno si è fatto male, anche se piange il cuore nel vedere come si è ridotta la “rossa”. Durante un’uscita finalizzata al divertimento, la supercar emiliana è stata l’incolpevole vittima di un errore di valutazione del suo conducente. Inevitabile il crash contro un camioncino proveniente dalla direzione opposta.

L’incidente si è sviluppato in un tornante di una mitica strada americana, nota come “Tail of the Dragon”. Questa arteria viaria sorge in North Carolina (USA) ed è molto gettonata. Gli appassionati di auto e moto sportive non resistono al suo richiamo ormonale.

Il tratto d’asfalto oggetto di tanto desiderio deve la sua magia alle 318 curve proposte in sole 11 miglia di percorso. Qui il divertimento di guida è garantito, ma trattandosi di una strada aperta al traffico ordinario, è doveroso attenersi ai più rigidi crismi del buonsenso.

La situazione è sfuggita di mano al tizio con la Ferrari 458 Spider che, preso dall’entusiasmo, è giunto lungo in un tornante, complice anche il basso indice di aderenza del fondo. Così ha varcato, anche se di poco, la linea di mezzeria. Non sarebbe successo nulla se l’altra corsia fosse stata vuota, ma sfortunatamente quella parte della sede viaria era occupata da un camioncino, che per di più si è concesso una traiettoria molto stretta, verso la parte interna.

Posteriore muscoloso

A quel punto il contatto fra i due veicoli è stato inevitabile. Notevoli i danni sulla “rossa“, che dovrà trascorrere una lunga parentesi in officina, per riprendere il suo splendore iniziale. Facile immaginare il costo del recupero, ma penso che il proprietario non avrà problemi a sostenere le spese richieste dagli interventi. Il quadro potrebbe cambiare in modo radicale se il conducente abbia preso l’auto a noleggio, come ipotizza qualcuno.

La presenza, nel video, di altre supercar lascia immaginare che il protagonista dell’infelice disavventura stesse partecipando a un tour di guida del Dragon Rally, come sottolineano i colleghi di Carscoops. I fotogrammi mostrano in modo chiaro la violenza dell’urto, testimoniata dal sollevamento da terra del camioncino. Un duro colpo, non c’è dubbio. Le condizioni in cui versa la povera Ferrari 458 Spider sono la cartina di tornasole del suo strazio fisico.

Ricordiamo che questa “rossa” appartiene alla famiglia che ha chiuso la stirpe delle sportive di Maranello spinte da un motore aspirato ad 8 cilindri. Il suo cuore da 4.5 litri di cilindrata eroga 570 cavalli di potenza massima, che ai suoi tempi erano il riferimento della categoria. Incredibili gli allunghi regalati da questo V8, le cui danze sono accompagnate da melodie meccaniche di grande nobiltà.

Impossibile resistere alle seduzioni di questa creatura italiana, che affascina sin dal primo sguardo, per il fascino sublime del suo stile, by Pininfarina. Le emozioni dinamiche sono all’altezza e completano al meglio un pacchetto votato all’eccellenza. Purtroppo i limiti della fisica esistono anche per le migliori supercar. L’incidente di cui vi abbiamo raccontato ne è la plastica conferma.

Fonte | Carscoops