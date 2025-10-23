Ferrari Amalfi: ecco come sarebbe in versione Shooting Brake

C’è spazio per una nuova shooting brake nella gamma Ferrari? Secondo X-Tomi Design, sì. Il designer ungherese, noto per le sue creazioni digitali che reinterpretano modelli esistenti, ha immaginato una versione inedita della Ferrari Amalfi, trasformandola in una elegante e sportiva Shooting Brake. Il risultato, ottenuto con un accurato lavoro in CGI, è un esercizio di stile che unisce la sportività del Cavallino con una dose extra di praticità e originalità.

Su Facebook ipotizzata una versione Shooting Brake di Ferrari Amalfi

La base di partenza è la Ferrari Amalfi, nuova coupé del marchio di Maranello che ha preso il posto della Roma, offrendo un design più maturo, interni aggiornati e un gruppo propulsore ancora più potente. Sotto il cofano, il V8 biturbo da 3,9 litri eroga 640 CV e 760 Nm di coppia, permettendo alla vettura di scattare da 0 a 100 km/h in 3,3 secondi e di toccare una velocità massima di 320 km/h.

Nel render di X-Tomi Design, la Ferrari Amalfi adotta una linea del tetto allungata, un posteriore ridisegnato con portellone e finestrini posteriori maggiorati, soluzioni tipiche delle shooting brake. La livrea rossa, le ruote specifiche e i vetri oscurati contribuiscono a esaltare il fascino di questa proposta virtuale, che pur restando fedele al DNA Ferrari, aggiunge un tocco di versatilità finora inedito.

Un’eventuale Ferrari Amalfi Shooting Brake si posizionerebbe sotto la GTC4Lusso, oggi uscita dai listini, offrendo un’alternativa più accessibile e dinamica. Tuttavia, un simile modello resterebbe solo un sogno digitale: l’arrivo della Ferrari Purosangue, primo SUV di Maranello, ha già ridefinito i confini della gamma. Per ora, quindi, la shooting brake firmata X-Tomi Design rimane una splendida fantasia… ma che non sarebbe affatto dispiaciuto vedere nei garage del Cavallino rampante.