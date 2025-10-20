Ferrari Purosangue “smette” di essere un SUV dopo il tocco di Novitec

Quando Maranello presenta al pubblico un’auto che osa definirsi SUV, o meglio, una vettura a quattro porte imponente ed estremamente potente, c’è sempre un preparatore in Germania pronto a rimettere le cose in riga, secondo la propria visione molto distante da Ferrari della sportività estrema. Stiamo parlando di Novitec, che ha messo le mani sul Purosangue creando il pacchetto Esteso.

Il lavoro del preparatore è un’opera che, cinicamente, tenta di nascondere il fatto che sia un veicolo mediamente alto, almeno per gli standard del Cavallino Rampante, trasformandolo in una sorta di supercar esageratamente larga. La modifica più evidente è il kit widebody, che allarga la Purosangue di ben 60 mm, conferendole un aspetto ancora più imponente e aggressivo. Se ce n’era bisogno, non spetta a noi giudicarlo: a Novitec avevano le diee chiarissime in merito.

La maggiore larghezza del Purosangue è accompagnata da una valanga di dettagli in fibra di carbonio lucido, che possono essere abbinati al colore della carrozzeria o lasciati a contrasto, a seconda del livello di esibizionismo del cliente.

L’intervento di Novitec, come quasi sempre accade, non è solo estetico. La vettura è stata infatti equipaggiata con nuove molle per le sospensioni che ne riducono l’altezza da terra di 25 mm, abbassando il baricentro e, si spera, migliorando la dinamica di guida per compensare l’ingombro.

La potenza del glorioso motore V12, neanche a dirlo, non poteva essere lasciata intatta. Grazie a un’ottimizzazione, il Purosangue Novitec Esteso raggiunge i 755 CV. Per completare il quadro dell’eccesso di lusso, il preparatore offre pneumatici ultra-performanti (255/35 ZR 22 anteriori e 315/30 ZR 23 posteriori) e, per i veri intenditori del bling, la possibilità di richiedere un rivestimento in oro 999 per i quattro terminali di scarico.

Il Novitec Esteso è, nell’ennesima espressione di eccellenza del tuner tedesco, la prova che anche un Ferrari “atipico” come il Purosangue può essere trasformato in qualcosa di ancora più esclusivo e aggressivo, ovviamente venduto a un prezzo che farà ridere nervosamente il tuo commercialista.