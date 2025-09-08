Abarth 500e, l’offerta per tutto il mese di settembre per la piccola ma potente elettrica

Questo mese è disponibile un’occasione importante per gli appassionati del marchio dello Scorpione: la nuova Abarth 500e è disponibile con una rata mensile a partire da 269 euro. Si tratta di una formula con finanziamento e rottamazione, che prevede un anticipo di 8.182 euro e una rata finale garantita di 21.088 euro, distribuita su 35 rate con TAN fisso all’1,99% e TAEG del 3,23%. L’opportunità è valida fino al 30 settembre 2025, pensata per chi vuole unire prestazioni sportive, design iconico e tecnologia elettrica.

La nuova Abarth 500e, nonostante il successo mai raggiunto per questa versione elettrica, non passa inosservata: linee decise e moderne confermano lo spirito aggressivo del marchio, mantenendo al tempo stesso l’eleganza che da sempre contraddistingue questo modello. Ogni elemento estetico è stato progettato per esaltare l’anima dinamica della piccola sportiva, dalle proporzioni compatte alla cura aerodinamica. L’anteriore scolpito e i dettagli sportivi ne sottolineano il carattere deciso, mentre gli interni promettono comfort e tecnologia all’avanguardia.

Oltre al look, la 500e sorprende per le sue prestazioni. È assicurata una guida entusiasmante nel traffico cittadino e non solo. La trazione elettrica eroga fino a 113,7 kW (circa 154 CV), consentendo di accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi netti. Grazie al bilanciamento dei pesi ottimizzato e alle sospensioni FSD (Frequency Selective Damping), l’auto offre una tenuta di strada impeccabile e una maneggevolezza superiore, ideale per affrontare curve e percorsi urbani con precisione.

La Abarth 500e garantisce un’autonomia fino a 250 km secondo il ciclo WLTP, con consumi medi compresi tra 17,9 e 18,7 kWh/100 km. Valori che la rendono perfetta per l’uso quotidiano, unendo sostenibilità e puro divertimento al volante.

La promozione prevede inoltre uno sconto immediato di 6.250 euro in caso di permuta o rottamazione, portando il prezzo promozionale della versione Turismo Hatchback a 36.400 euro rispetto al listino di 42.650 euro. L’offerta, gestita tramite Stellantis Financial Services, include anche servizi aggiuntivi come Identicar per 12 mesi.