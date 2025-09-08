in Abarth

Abarth 500e, l’offerta per tutto il mese di settembre per la piccola ma potente elettrica

La promozione sulla Abarth 500e prevede anche uno sconto immediato di 6.250 euro in caso di permuta o rottamazione.

Abarth 500e
Questo mese è disponibile un’occasione importante per gli appassionati del marchio dello Scorpione: la nuova Abarth 500e è disponibile con una rata mensile a partire da 269 euro. Si tratta di una formula con finanziamento e rottamazione, che prevede un anticipo di 8.182 euro e una rata finale garantita di 21.088 euro, distribuita su 35 rate con TAN fisso all’1,99% e TAEG del 3,23%. L’opportunità è valida fino al 30 settembre 2025, pensata per chi vuole unire prestazioni sportive, design iconico e tecnologia elettrica.

La nuova Abarth 500e, nonostante il successo mai raggiunto per questa versione elettrica, non passa inosservata: linee decise e moderne confermano lo spirito aggressivo del marchio, mantenendo al tempo stesso l’eleganza che da sempre contraddistingue questo modello. Ogni elemento estetico è stato progettato per esaltare l’anima dinamica della piccola sportiva, dalle proporzioni compatte alla cura aerodinamica. L’anteriore scolpito e i dettagli sportivi ne sottolineano il carattere deciso, mentre gli interni promettono comfort e tecnologia all’avanguardia.

Abarth 500e

Oltre al look, la 500e sorprende per le sue prestazioni. È assicurata una guida entusiasmante nel traffico cittadino e non solo. La trazione elettrica eroga fino a 113,7 kW (circa 154 CV), consentendo di accelerare da 0 a 100 km/h in 7 secondi netti. Grazie al bilanciamento dei pesi ottimizzato e alle sospensioni FSD (Frequency Selective Damping), l’auto offre una tenuta di strada impeccabile e una maneggevolezza superiore, ideale per affrontare curve e percorsi urbani con precisione.

La Abarth 500e garantisce un’autonomia fino a 250 km secondo il ciclo WLTP, con consumi medi compresi tra 17,9 e 18,7 kWh/100 km. Valori che la rendono perfetta per l’uso quotidiano, unendo sostenibilità e puro divertimento al volante.

Abarth 500e
La promozione prevede inoltre uno sconto immediato di 6.250 euro in caso di permuta o rottamazione, portando il prezzo promozionale della versione Turismo Hatchback a 36.400 euro rispetto al listino di 42.650 euro. L’offerta, gestita tramite Stellantis Financial Services, include anche servizi aggiuntivi come Identicar per 12 mesi.

Abarth 500e