Ferrari J50: uno dei soli 10 esemplari prodotti in vendita

Negli ultimi dieci anni, Ferrari ha portato sul mercato diverse Supercar degne di nota come LaFerrari e la 488 Pista. Molti, però, pensano che la Ferrari J50 sia l’auto di produzione più bella di Maranello lanciata fino ad ora.

Costruita per celebrare i 50 anni di operato in Giappone, la J50 è basata sulla 488 Spider ma presenta una carrozzeria davvero unica. La produzione della vettura del cavallino rampante è stata limitata a soli 10 esemplari e una di queste ora è in vendita.

Ferrari J50: disponibile all’acquisto in Giappone uno dei rarissimi esemplari della Supercar

Un annuncio di vendita è stato recentemente pubblicato su James Edition ma purtroppo i dettagli riportati sono piuttosto scarsi. Tutto quello che sappiamo è che la Ferrari J50 in questione si trova in Giappone e ha percorso praticamente 0 km.

Ferrari non ha mai pubblicizzato il prezzo richiesto per acquistare un’auto simile ma, secondo alcune fonti, ogni esemplare sarebbe stato venduto per 2/3 milioni di euro. Il prezzo d’acquisto per questo esemplare di Ferrari J50 è disponibile su richiesta.

Dato che tale vettura è basata sulla 488 Spider, troviamo sotto il cofano un motore V8 biturbo da 3.9 litri che eroga 680 CV di potenza e inoltre dispone di una trazione posteriore. Mentre l’abitacolo è quasi identico alla 488, l’esterno è davvero unico.

Ogni pannello della carrozzeria del veicolo di Maranello è stato ridisegnato, la fascia anteriore incorpora un’ampia griglia con fari sottili e un cofano motore con due enormi prese d’aria. Inoltre, la Ferrari J50 dispone di cerchi progettati su misura e un decklid con 4 luci posteriori.