Ferrari: Maria Conti è il nuovo Chief Communication Officer

Ferrari ha reso nota la nomina di Maria Conti come nuovo Chief Communication Officer, una posizione che la vedrà riferire direttamente all’Amministratore Delegato Benedetto Vigna e far parte del Leadership Team della Casa di Maranello.Con oltre vent’anni di esperienza nei settori dell’automotive e del lusso, Conti ha ricoperto posizioni di rilievo in marchi prestigiosi come Maserati, Alfa Romeo, BMW e MINI, guidando team internazionali dedicati alla comunicazione, agli eventi e al motorsport.

Nel suo incarico più recente come Responsabile di Maserati Corse, ha supervisionato lo sviluppo globale del business legato alle competizioni, integrando aspetti commerciali e di branding. In precedenza, da Chief Communication Officer di Maserati, ha definito la strategia di comunicazione globale del marchio. La sua carriera testimonia una solida conoscenza del mondo automobilistico e del lusso, unita a una visione strategica e innovativa orientata alla valorizzazione del brand attraverso esperienze autentiche e coinvolgenti per il pubblico internazionale.

Benedetto Vigna, Amministratore Delegato di Ferrari, ha dichiarato: «La comunicazione rappresenta un elemento chiave per raccontare la passione, l’eccellenza e i valori che rendono Ferrari un marchio unico al mondo. Maria porta con sé una profonda esperienza nella gestione di brand di prestigio e una prospettiva moderna sulla comunicazione globale. Grazie alla sua sensibilità, alla visione strategica e alla capacità di interpretare l’evoluzione del linguaggio dei marchi, sono certo che contribuirà a rafforzare ulteriormente la capacità di Ferrari di esprimere e condividere con il mondo l’unicità che da sempre la contraddistingue».

Maria Conti ha dichiarato: “Entrare a far parte di Ferrari è un onore e una grande responsabilità. Ferrari rappresenta l’eccellenza, la passione e la ricerca del progresso. L’unicità del marchio si riflette nella sua comunicazione. Credo in un approccio integrato che unisca tradizione e innovazione, trasmettendo con coerenza e autenticità i valori e lo spirito che rendono Ferrari unica nel suo genere. Insieme, continueremo a condividere l’unicità di Ferrari con passione e visione”. Maria Conti entrerà a far parte della Ferrari il 3 novembre 2025, presso la sede centrale dell’azienda a Maranello.