Stellantis annuncia cambiamenti organizzativi in ​​Sud America

Stellantis annuncia modifiche alla propria struttura organizzativa per Brasile e Sud America Nella nuova configurazione, Frederico Battaglia è il nuovo vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth in Sud America, assumendo il nuovo ruolo in sostituzione di Alexandre Aquino.

Stellantis: Frederico Battaglia è il nuovo vicepresidente dei marchi Fiat e Abarth in Sud America al posto di Alexandre Aquino

Con oltre 20 anni di solida esperienza nel settore automobilistico, Frederico Battaglia è stato Direttore Marketing del marchio Fiat in Portogallo nel 2007. Successivamente, ha guidato la divisione Commerciale di Peugeot Brasil, dove ha ricoperto anche la carica di Direttore Marketing tra il 2011 e il 2016. . Frederico È un ingegnere meccanico laureato alla Scuola Politecnica dell’USP e ha conseguito un master in Marketing Management presso l’Università degli Studi di Torino, in Italia.

Alessandra Souza assume la carica di Vice Presidente Marketing e Comunicazione del marchio per il Sud America, succedendo a Frederico Battaglia. Con oltre 20 anni di esperienza nel settore del marketing, Alessandra Souza è entrata in Peugeot nel 2000, ricoprendo diversi ruoli strategici nell’area nel corso della sua carriera. Nel 2021 è stata responsabile dell’area Experience & Digital per il Sud America e, nel 2022, è stata nominata Global Director of Digital & Experience per il marchio Fiat, con sede in Italia. Alessandra torna in Brasile per assumere il suo nuovo ruolo. Alexandre Aquino assume la responsabilità dell’area Economia Circolare, riportando a Paulo Solti, vicepresidente Parts and Services di Stellantis per il Sud America.

Alexandre Aquino ha iniziato la sua carriera in Fiat nel 2003, maturando esperienza nelle aree della Pianificazione del Prodotto e delle Ricerche di Mercato. Nel 2012 entra in Chrysler come Product Marketing Supervisor, ricoprendo un ruolo strategico nel periodo precedente alla fusione tra Fiat e Chrysler, conclusa nell’ottobre 2014 con la creazione di FCA. Tra il 2016 e il 2022 ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali presso Jeep, diventando vicepresidente del marchio in Sud America. Nel 2023 ha assunto la guida del marchio Fiat. Alexandre è un ingegnere meccatronico della PUC Minas, con una laurea post-laurea in Marketing presso la Fundação Dom Cabral.

“Auguro ad Alessandra, Alexandre e Frederico un grande successo nelle loro nuove sfide. Con questa nuova struttura, proseguiremo i progressi in termini di decarbonizzazione, efficienza e qualità, rafforzando ulteriormente la nostra leadership in tutti i mercati della regione”, sottolinea Emanuele Cappellano, presidente di Stellantis per il Sud America.