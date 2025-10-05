Fiat Pandina: con la promozione di ottobre 2025 la city car ad un prezzo davvero interessante

Fiat Panda come vi abbiamo scritto ieri ha cambiato nome e adesso anche da noi si chiama Fiat Pandina. La vettura anche ad ottobre 2025 è protagonista di una promozione davvero interessante che consente ai clienti interessati di portarsela a casa a meno di 10 mila euro. Per l’esattezza chi vorràa cquistare la famosa utilitaria di Fiat dovrà sborsare 9.950 euro. Anche in questo modo Fiat cerca di preservare il ruolo di auto più venduta in Italia del suo modello.

Ad ottobre 2025 Fiat Pandina viene proposta con un prezzo di 9.950 euro in promozione

L’offerta per la Fiat Pandina 1.0 65cv Hybrid POP prevede un prezzo di listino pari a 15.950 euro, ma grazie a una promozione dedicata è possibile risparmiare fino a 6.000 euro. Lo sconto si compone di 4.500 euro legati alla rottamazione di un veicolo fino a Euro 2, a cui si aggiungono ulteriori 1.500 euro se si sottoscrive un finanziamento Stellantis. In questo caso, l’acquisto avviene con un anticipo di 902 euro, seguito da 33 rate mensili da 129 euro e una maxi-rata finale di 8.048 euro, corrispondente al valore futuro garantito. Sono previsti interessi con TAN fisso dell’8,75% e TAEG del 12,37%. Sommando il tutto si tratta di un prezzo particolarmente competitivo, considerando che al momento non esistono alternative più economiche tra le auto nuove disponibili in Italia, eccezion fatta per le promozioni legate agli incentivi statali che permettono di scendere sotto i 7.000 euro.

Insomma si tratta di una promozione davvero interessante di cui ovviamente si dovrà tenere conto degli interessi come sempre accade per qualsiasi auto acquistata con finanziamento. La vettura pur essendo presente sul mercato da molti anni continua ad avere un ruolo centrale nel mercato di cui è leader da molto tempo. Per Pomigliano sarà importante che le vendite di Fiat Pandina continuino ad essere elevate in attesa dell’arrivo della nuova generazione che difficilmente vedremo prima del 2028 o del 2029.