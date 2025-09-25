Fiat Pandina vince in Germania il premio design “autonis”

La nuova Fiat Pandina conquista anche i lettori di “auto motor und sport” per il suo look moderno. L’iconica utilitaria, insieme alla sua antenata, la Fiat Panda, è stata eletta “Migliore innovazione di design” tra le minicar sul mercato tedesco. La Fiat Pandina/Fiat Panda ha ricevuto il 62,9% dei voti nella loro categoria. Questo ha permesso al marchio italiano di conquistare la seconda vittoria consecutiva nel concorso “autonis”: nel 2024, la Fiat Topolino si era aggiudicata il primo posto nella categoria minicar.

Fiat Pandina vince il premio dei lettori della rivista specializzata “auto motor und sport”

“In un’epoca di design sempre più uniformi, siamo molto orgogliosi di questo premio per la Fiat Pandina. I lettori di ‘auto motor und sport’ hanno assegnato al nostro marchio un’altra vittoria nel concorso di design ‘autonis’. Desidero esprimere i miei più sinceri ringraziamenti per questo, anche a nome dei miei colleghi del Centro Stile FIAT di Torino. Continueranno a garantire che le automobili del nostro marchio portino l’estetica del design tipicamente italiano e l’atmosfera della Dolce Vita sulle strade della Germania”, ha commentato Andreas Mayer, Responsabile dei marchi FIAT, ABARTH e Pro One in Germania, durante la cerimonia di premiazione a Stoccarda.

Nell’edizione 2025 del concorso di design “autonis”, i lettori di “auto motor und sport” hanno valutato complessivamente 117 modelli di automobili. Sono stati espressi complessivamente 14.000 voti, suddivisi in 13 categorie.

La Fiat Pandina è un’affascinante cinque porte con interni versatili e un’elevata funzionalità. La sua efficiente trazione ibrida combina un motore a benzina da 51 kW/70 CV con un motore elettrico che fornisce potenza aggiuntiva in determinate situazioni. La batteria si ricarica esclusivamente durante la guida, ad esempio tramite il recupero dell’energia in frenata. Il sistema start-stop di serie riduce ulteriormente i consumi di carburante: in media da 5,0 a 5,2 litri ogni 100 km (da 44,9 a 46,2 mpg imp) nel test WLTP.

Sono disponibili gli allestimenti POP e ICON, così come la variante Fiat Pandina CROSS con il suo look off-road. La dotazione di sicurezza di serie include anche numerosi sistemi elettronici di assistenza alla guida, tra cui la frenata autonoma di emergenza (AEB), il riconoscimento della segnaletica stradale, il mantenimento della corsia di marcia (Lane Keeping Assist), il Driver Attention Assist e il controllo elettronico della stabilità (ESC) con Hill Holder. Sei airbag, ABS, sensori di parcheggio posteriori e punti di ancoraggio ISOFIX per i seggiolini posteriori per bambini completano il pacchetto di sicurezza di serie.

Anche l’allestimento base garantisce il massimo comfort a bordo, con volante regolabile in altezza, servosterzo elettrico Dualdrive, alzacristalli anteriori elettrici e climatizzatore manuale. Il quadro strumenti centrale dietro il volante è dotato di un display da 7,0 pollici (diagonale dello schermo: 17,8 centimetri).