Nuova Fiat Pandina: il suo stile potrebbe essere così ma il prezzo sorprenderà per fermare le cinesi

Nuova Fiat Pandina è uno dei modelli più importanti tra quelli che vedremo da qui alla fine del decennio a proposito del gruppo Stellantis. La vettura dovrebbe arrivare intorno al 2028 e sarà prodotta a Pomigliano d’Arco nello stesso stabilimento in cui viene prodotta l’attuale Fiat Panda di cui questo veicolo prenderà il posto nella gamma della principale casa automobilistica italiana.

Ecco come si dovrebbe presentare la nuova Fiat Pandina che vedremo sicuramente entro la fine del decennio

Come anticipato dal CEO di Fiat Olivier Francois questo modello nascerà su una nuova piattaforma che sarà la stessa anche della nuova Fiat 500e e manterrà dimensioni simili a quelle della Panda attuale. Lo stile però cambierà completamente e sarà reso molto più simile a quello della Grande Panda come confermato dal CEO della casa torinese. A proposito di quello che sarà lo stile di questo futuro modello, oggi vi proponiamo un nostro inedito render che immagina così lo stile della futura vettura di Fiat. Sulla base di quanto trapelato fino ad oggi sembra davvero molto ma molto probabile che il look esterno del modello possa essere assai vicino a quello che vi proponiamo qui sopra. Lo stile sarà vicino a quello della Grande Panda ma con alcuni tocchi retrò come omaggio alla prima generazione di Panda degli anni ’80 a cui si ispirerà per filosofia.

Nuova Fiat Pandina avrà l’arduo compito di prendere il posto dell’attuale Fiat Panda e non farla rimpiangere come numeri di vendita e quote di mercato. Si tratterà di una impresa davvero difficile considerato quanto bene ha fatto fino ad oggi nel corso della sua lunga carriera la vettura attuale che da molti anni è l’auto più venduta in Italia e una di quelle con il maggiore numero di immatricolazioni in Europa. Tuttavia chi è a conoscenza del progetto ritiene che abbia le carte in regola per fare bene se non addirittura meglio di Fiat Panda. Questo grazie ad un rapporto qualità prezzo davvero interessante sia per le versioni termiche che non mancheranno sia per quelle elettriche al 100 per cento che ovviamente avranno un ruolo molto importante all’interno della gamma. Insomma una vettura pronta a sorprendere sia per il prezzo che per le sue qualità. Le rivali cinesi di segmento A sono avvisate: in Italia non avranno vita facile.